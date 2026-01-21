Dove vedere Real Madrid-Monaco in diretta TV e streaming gratis

Non perdere Real Madrid-Monaco: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 21 gennaio 2026 (modifica il 21 gennaio 2026 | 20:46)

Grande attesa alla Movistar Arena di Madrid per uno dei big match più affascinanti della 24ª giornata di Eurolega. Giovedì 22 gennaio alle 20:45 il Real Madrid ospita il Monaco in una sfida di altissima classifica che mette di fronte due tra le squadre più complete e ambiziose della competizione. Una partita che può incidere in maniera significativa sugli equilibri delle prime posizioni.

Il momento delle due squadre — Il Real Madrid arriva a questo appuntamento nel miglior momento possibile. I blancos occupano il quinto posto in classifica con 15 vittorie e sono l’unica squadra di Eurolega ad aver inanellato cinque successi consecutivi. Un rendimento impressionante che certifica la solidità del gruppo e la profondità del roster, capace di mantenere altissimi standard sia in attacco che in difesa. Davanti al proprio pubblico, il Real vuole confermare il suo status di candidata al titolo e consolidare ulteriormente la propria posizione in classifica.

Il Monaco, dal canto suo, è terzo con lo stesso numero di vittorie stagionali e rappresenta una delle realtà più competitive dell’intera Eurolega. La sconfitta rimediata nell’ultimo turno contro la Stella Rossa ha però interrotto una serie positiva e ha messo in evidenza qualche difficoltà nella gestione dei finali di gara. La trasferta di Madrid è senza dubbio una delle più complesse dell’intera stagione, ma i monegaschi hanno qualità ed esperienza sufficienti per giocarsela fino in fondo e tentare il colpaccio.

I probabili quintetti di Real Madrid-Monaco — La qualità in campo sarà altissima fin dalla palla a due, con due quintetti iniziali in grado di spostare gli equilibri del match.

Real Madrid: Hezonja, Okeke, Tavares, Campazzo, Abalde

Monaco: Diallo, Blossomgame, Theis, James, Okobo