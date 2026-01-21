derbyderbyderby streaming Real Madrid-Monaco dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE

Grande attesa alla Movistar Arena di Madrid per uno dei big match più affascinanti della 24ª giornata di Eurolega. Giovedì 22 gennaio alle 20:45 il Real Madrid ospita il Monaco in una sfida di altissima classifica che mette di fronte due tra le squadre più complete e ambiziose della competizione. Una partita che può incidere in maniera significativa sugli equilibri delle prime posizioni.

Dove vedere Real Madrid-Monaco in diretta TV e streaming gratis

—  

Real Madrid-Monaco sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e versando un deposito minimo di 10 euro, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Come accedere allo streaming:

  • Registrati o accedi al tuo conto Sisal, Goldbet o Lottomatica

  • Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

  • Cerca Real Madrid-Monaco sui palinsesti Sisal, Goldbet e Lottomatica

    Il momento delle due squadre

    —  

    Il Real Madrid arriva a questo appuntamento nel miglior momento possibile. I blancos occupano il quinto posto in classifica con 15 vittorie e sono l’unica squadra di Eurolega ad aver inanellato cinque successi consecutivi. Un rendimento impressionante che certifica la solidità del gruppo e la profondità del roster, capace di mantenere altissimi standard sia in attacco che in difesa. Davanti al proprio pubblico, il Real vuole confermare il suo status di candidata al titolo e consolidare ulteriormente la propria posizione in classifica.

    Il Monaco, dal canto suo, è terzo con lo stesso numero di vittorie stagionali e rappresenta una delle realtà più competitive dell’intera Eurolega. La sconfitta rimediata nell’ultimo turno contro la Stella Rossa ha però interrotto una serie positiva e ha messo in evidenza qualche difficoltà nella gestione dei finali di gara. La trasferta di Madrid è senza dubbio una delle più complesse dell’intera stagione, ma i monegaschi hanno qualità ed esperienza sufficienti per giocarsela fino in fondo e tentare il colpaccio.

    I probabili quintetti di Real Madrid-Monaco

    —  

    La qualità in campo sarà altissima fin dalla palla a due, con due quintetti iniziali in grado di spostare gli equilibri del match.

    Real Madrid: Hezonja, Okeke, Tavares, Campazzo, Abalde

    Monaco: Diallo, Blossomgame, Theis, James, Okobo

