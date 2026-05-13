Dove vedere Real Madrid-Oviedo in diretta tv e streaming gratis

Mercoledì 14 maggio alle 21:30 il Real Madrid torna in campo al Santiago Bernabéu per affrontare il Real Oviedo in una delle ultime giornate de LaLiga. I Blancos arrivano all’appuntamento dopo il duro colpo subito nel Clasico contro il Barcellona, una sconfitta che ha consegnato ai rivali catalani il titolo di campioni di Spagna. Per la squadra di Arbeloa sarà quindi fondamentale reagire davanti ai propri tifosi e provare a chiudere con orgoglio una stagione molto al di sotto delle aspettative.

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Il momento delle due squadre

Il Real Madrid vive un finale di stagione particolarmente amaro. La squadra della capitale, costruita negli ultimi anni con investimenti enormi e grandi campioni, non è riuscita a conquistare alcun trofeo ed è uscita da tutte le competizioni principali. Anche il rendimento recente conferma il momento difficile attraversato dai Blancos, reduci da poche vittorie nelle ultime giornate e da risultati spesso altalenanti. La classifica ormai non lascia molto spazio agli obiettivi: il Barcellona è irraggiungibile, mentre il vantaggio sulle inseguitrici permette comunque al Real di difendere il secondo posto senza troppe pressioni.

Situazione ancora più complicata per il Real Oviedo, ultimo in classifica e già retrocesso. Gli ospiti non vincono da diverse settimane e hanno visto peggiorare la propria situazione proprio nel momento decisivo della stagione. L’ultima gioia resta il successo ottenuto contro il Celta Vigo, ma da allora sono arrivati soltanto risultati negativi che hanno compromesso quasi definitivamente la corsa salvezza. Nonostante qualche miglioramento mostrato negli ultimi mesi, la squadra continua a pagare un rendimento insufficiente nell’arco dell’intero campionato.

Le probabili formazioni di Real Madrid-Oviedo

Il Real Madrid si schiererà con Mastantuono sugli esterni, che quest'anno ha avuto poco spazio. In attacco, invece, ci saranno Vinicius e Bellingham. L'Oviedo invece scende in campo con un 4-2-3-1 ed un unico riferimento offensivo: Vinas, supportato da un tridente offensivo.

Real Madrid (4-4-2): Courtois; Garcia, Rudiger, Huijsen, Alexander-Arnold; Camavinga, Tchouameni, Mastantuono, Brahim; Vinicius, Bellingham. Allenatore: Arbeloa.

Real Oviedo (4-2-3-1): Escandell; Vidal, Costas, Calvo, Alhassane; Colombatto, Fonseca; Chaira, Reina, Fernandez; Vinas. Allenatore: Almada.

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