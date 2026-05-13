Dove vedere Real Madrid-Real Oviedo in diretta tv e streaming gratis

Il Real Madrid torna in campo mercoledì 14 maggio alle 21:30 per affrontare il Real Oviedo in una sfida valida per il finale di stagione de LaLiga. Al Santiago Bernabéu l’atmosfera sarà particolare dopo il pesante ko nel Clasico contro il Barcellona, una sconfitta che ha consegnato matematicamente il titolo ai rivali blaugrana e lasciato grande amarezza nell’ambiente madridista. La squadra guidata da Arbeloa vuole almeno chiudere il campionato con dignità davanti ai propri tifosi, cercando di reagire dopo settimane complicate e risultati lontani dalle aspettative iniziali.

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Il momento delle due squadre

La stagione del Real Madrid può essere considerata una delle più deludenti degli ultimi anni. Nonostante una rosa costruita per vincere tutto, i Blancos sono rimasti fuori da ogni competizione senza conquistare trofei. Anche il rendimento recente ha evidenziato le difficoltà della squadra, capace di vincere soltanto due delle ultime cinque partite disputate. La classifica, ormai, non offre particolari obiettivi: il Barcellona è già campione, mentre il vantaggio sulle inseguitrici è sufficiente per mantenere il secondo posto senza grandi rischi. Resta però la necessità di chiudere la stagione con una reazione d’orgoglio.

Situazione ancora più delicata per il Real Oviedo, che arriva a Madrid in piena crisi. Gli ospiti occupano l’ultima posizione della classifica e vedono la salvezza sempre più lontana. L’ultima vittoria risale a diverse settimane fa e il rendimento degli ultimi mesi non è bastato per cambiare il destino di una stagione complicata fin dall’inizio. Nonostante qualche segnale positivo mostrato recentemente, l’Oviedo continua a pagare le tante difficoltà avute nel corso dell’anno e adesso si ritrova con pochissime possibilità di restare nella massima serie.

Le probabili formazioni di Real Madrid-Real Oviedo

Il Real Madrid scende in campo per chiudere nel migliore dei modi il suo campionato, portato avanti con tante difficoltà. Arbeloa sceglierà molto probabilmente un 4-4-2 con Mastantuono a centrocampo, mentre in attacco ci saranno Vinicius e Bellingham. Gli ospiti invece rispondono con un dinamico 4-2-3-1 con Vinas unico riferimento offensivo.

Real Madrid (4-4-2): Courtois; Garcia, Rudiger, Huijsen, Alexander-Arnold; Camavinga, Tchouameni, Mastantuono, Brahim; Vinicius, Bellingham. Allenatore: Arbeloa.

Real Oviedo (4-2-3-1): Escandell; Vidal, Costas, Calvo, Alhassane; Colombatto, Fonseca; Chaira, Reina, Fernandez; Vinas. Allenatore: Almada.

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