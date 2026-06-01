La sfida dei quarti di finale dei playoff della Liga ACB tra Real Madrid e Tenerife si gioca martedì 2 giugno alle ore 21:00. Un confronto di altissimo livello tra una delle squadre più forti d’Europa e una formazione solida e organizzata, pronta a provare l’impresa in una serie playoff di grande intensità. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il Real Madrid arriva a questo appuntamento con grande esperienza e profondità del roster. La squadra madrilena è abituata a questo tipo di partite e punterà su qualità, fisicità e gestione dei momenti chiave per indirizzare la serie.

Il Tenerife, invece, si presenta con compattezza e spirito di squadra. La formazione canaria proverà a giocare con ordine e intensità, cercando di restare in partita il più a lungo possibile e sfruttare ogni occasione utile.

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Il momento delle due squadre

Il

cercherà di imporre ritmo, qualità ed esperienza per controllare la gara e indirizzare la serie.

Il Tenerife proverà invece a restare compatto e aggressivo, cercando di sorprendere con organizzazione e intensità.

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