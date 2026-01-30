derbyderbyderby streaming Real Oviedo-Girona, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE

Lo streaming live

Non perdere Real Oviedo-Girona: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live
Lorenzo Maria Napolitano
Lorenzo Maria Napolitano

Sabato 31 gennaio alle 14:00 il Carlos Tartiere ospita Real Oviedo-Girona, sfida valida per la 22ª giornata di campionato. Un match che mette di fronte due squadre con obiettivi molto diversi: i padroni di casa sono chiamati a reagire per restare agganciati alla corsa salvezza, mentre il Girona vuole dare continuità a un periodo positivo per avvicinare la zona europea.

Hai tre possibilità per vedere Real Oviedo-Girona in streaming gratis

Dove vedere Real Oviedo-Girona in diretta TV e streaming gratis

Real Oviedo-Girona sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Come accedere allo streaming:

  • Registrati o accedi al tuo conto Sisal, Goldbet o Lottomatica

  • Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

  • Cerca Real Oviedo-Girona sui palinsesti Sisal, Goldbet e Lottomatica

    • Il momento di forma delle due squadre

    —  

    Il Real Oviedo attraversa una fase complicata, testimoniata da una classifica che lo vede nelle retrovie. I recenti pareggi hanno mosso poco la graduatoria e la squadra di Almada è chiamata a un cambio di passo, soprattutto tra le mura amiche. La tenuta difensiva resta discreta, ma la mancanza di cinismo negli ultimi metri continua a pesare sull’economia dei risultati.

    Il Girona arriva invece con sensazioni migliori. La formazione di Míchel ha trovato una buona continuità di prestazioni e risultati, mostrando equilibrio tra fase offensiva e organizzazione difensiva. Pur con qualche assenza ancora da smaltire, il gruppo sembra solido e capace di gestire anche contesti di gara complessi come una trasferta al Tartiere.

    Le probabili formazioni di Real Oviedo-Girona

    —  

    Match intenso in casa dell'Oviedo, che scenderà in campo provando a non subire troppe azioni offensive da parte del Girona, che scende in campo con un dinamico 4-3-3. La formazione di casa proverà a strappare punti specialmente attraverso ripartenze veloci.

    Real Oviedo (4-3-3): Aarón; Nacho Vidal, Costas, Carmo, Javi López; Sibo, Colombatto, Reina; Chaira, Hassan, Viñas.

    Girona (4-3-3): Ter Stegen; Arnau, Vitor Reis, Blind, Álex Moreno; Iván Martín, Beltrán, Lemar; Bryan Gil, Tsygankov, Vanat.

