Dove vedere Real Oviedo-Girona in diretta TV e streaming gratis

Sabato 31 gennaio alle 14:00 il Carlos Tartiere ospita Real Oviedo-Girona, sfida valida per la 22ª giornata di campionato. Un match che mette di fronte due squadre con obiettivi molto diversi: i padroni di casa sono chiamati a reagire per restare agganciati alla corsa salvezza, mentre il Girona vuole dare continuità a un periodo positivo per avvicinare la zona europea.
Il momento di forma delle due squadre—
Il Real Oviedo attraversa una fase complicata, testimoniata da una classifica che lo vede nelle retrovie. I recenti pareggi hanno mosso poco la graduatoria e la squadra di Almada è chiamata a un cambio di passo, soprattutto tra le mura amiche. La tenuta difensiva resta discreta, ma la mancanza di cinismo negli ultimi metri continua a pesare sull’economia dei risultati.
Il Girona arriva invece con sensazioni migliori. La formazione di Míchel ha trovato una buona continuità di prestazioni e risultati, mostrando equilibrio tra fase offensiva e organizzazione difensiva. Pur con qualche assenza ancora da smaltire, il gruppo sembra solido e capace di gestire anche contesti di gara complessi come una trasferta al Tartiere.
Le probabili formazioni di Real Oviedo-Girona—
Match intenso in casa dell'Oviedo, che scenderà in campo provando a non subire troppe azioni offensive da parte del Girona, che scende in campo con un dinamico 4-3-3. La formazione di casa proverà a strappare punti specialmente attraverso ripartenze veloci.
Real Oviedo (4-3-3): Aarón; Nacho Vidal, Costas, Carmo, Javi López; Sibo, Colombatto, Reina; Chaira, Hassan, Viñas.
Girona (4-3-3): Ter Stegen; Arnau, Vitor Reis, Blind, Álex Moreno; Iván Martín, Beltrán, Lemar; Bryan Gil, Tsygankov, Vanat.
