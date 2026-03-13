Non perdere Real Oviedo-Valencia: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 13 marzo 2026 (modifica il 13 marzo 2026 | 18:32)

Tra le sfide più interessanti della prossima giornata di La Liga spicca quella tra Real Oviedo e Valencia. Il match si giocherà sabato 14 marzo alle ore 18:30 allo Estadio Nuevo Carlos Tartiere. Si tratta di una gara importante per entrambe le squadre: i padroni di casa cercano punti fondamentali per la salvezza, mentre il Valencia punta a dare continuità alla propria risalita in classifica.

Dove vedere Real Oviedo-Valencia in diretta TV e streaming gratis — Real Oviedo-Valencia sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto Sisal

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca Real Oviedo-Valencia sui palinsesti Sisal

Il momento delle due squadre — Il Real Oviedo sta vivendo una stagione molto complicata e occupa attualmente l’ultimo posto in classifica. La squadra ha raccolto pochi risultati positivi nelle ultime settimane e nelle ultime cinque partite sono arrivati soltanto due pareggi e tre sconfitte. Nell’ultimo turno è arrivato un pesante ko contro il Rayo Vallecano, con la partita terminata con un netto 3-0. La formazione allenata da Guillermo Almada dovrà provare a reagire davanti al proprio pubblico per mantenere vive le speranze di salvezza.

Il Valencia arriva invece a questa partita con maggiore fiducia. Dopo un avvio di stagione complicato, la squadra allenata da Carlos Corberán ha iniziato a trovare continuità nei risultati e si è progressivamente allontanata dalla zona retrocessione. Attualmente il club occupa il dodicesimo posto con 32 punti e nelle ultime quattro partite ha ottenuto tre vittorie. Nell’ultimo turno è arrivato anche un successo importante contro il Deportivo Alavés, risultato che ha confermato il buon momento della squadra valenciana.

Le probabili formazioni di Real Oviedo-Valencia — Il Real Oviedo dovrebbe schierarsi con il 4-2-3-1, con Fede Viñas come riferimento offensivo. Il Valencia dovrebbe rispondere con lo stesso sistema di gioco, il 4-2-3-1, con Umar Sadiq come punta centrale. Sulla trequarti agiranno Ramazani, Ugrinic e Rioja, pronti a sfruttare gli spazi e a rifornire l’attaccante con palloni pericolosi.

Real Oviedo (4-2-3-1): Escandell; Vidal, Calvo, Carmo, López; Sibo, Fonseca; Ilic, Reina, Fernández; Fede Viñas.Allenatore: Guillermo Almada.

Valencia (4-2-3-1): Dimitrievski; Randall, Núñez, Cömert, Gayà; Javi Guerra, Guido Rodríguez; Rioja, Ugrinic, Ramazani; Umar Sadiq. Allenatore: Carlos Corberán.