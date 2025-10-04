Real Salt Lake-Colorado, 33° turno della MLS: info partita, probabili formazioni, Diretta TV e Streaming Gratis

Vincenzo Bellino Redattore 4 ottobre 2025 (modifica il 4 ottobre 2025 | 22:45)

Real Salt Lake-Colorado è la sfida valida per il 33° turno di MLS, in programma nella notte tra sabato 4 ottobre e domenica 5 ottobre. Calcio d'inizio fissato alle ore 03:30. Il match in questione sarà a tutti gli effetti uno scontro diretto: le due compagini si giocano le ultime speranze di prendere parte alla fase finale del campionato. Padroni di casa con tre punti da recuperare alla formazione ospite che con un successo blinderebbe la propria posizione. Vuoi vivere l’atmosfera della MLS come se fossi sugli spalti? Con Bet365 puoi seguire Real Salt Lake-ColoradoGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per capire come poter usufruire di questo servizio continua a leggere l'articolo.

Dove vedere Real Salt Lake-Colorado in diretta TV e in streaming LIVE — REAL SALT LAKE COLORADO MLS STREAMING DIRETTA TV - La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, consente di accedere non solo a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideale per approfondire ogni aspetto dell’incontro. Si tratta di un’opportunità per seguire la grande sfida della MLS comodamente dal proprio dispositivo, ovunque ci si trovi. Con l’attivazione del conto Bet365 è quindi possibile guardare gratuitamente Real Salt Lake-Colorado in diretta live. La partita sarà visibile anche su Apple Tv.

Qui Real Salt Lake — La squadra di Mastroeni vive una stagione a corrente alternata: 21ª posizione con 37 punti, frutto di 11 vittorie, 4 pareggi e ben 16 sconfitte. L’attacco fatica (solo 35 reti segnate), mentre la difesa non sempre regge l’urto (46 gol subiti). In casa, però, i numeri raccontano una realtà diversa: 8 vittorie e un rendimento che spesso si accende davanti al proprio pubblico. Le ultime cinque gare dicono 2 vittorie e 3 sconfitte, con il bel successo per 3-1 contro Austin che ha dato ossigeno. Il Real arriva a questo confronto con orgoglio ferito ma con la voglia di riscattare il ko subito all’andata contro Colorado.

Qui Colorado — Gli uomini di Armas sono davanti in classifica con 40 punti e l’18° posto, ma non possono dirsi soddisfatti: 11 vittorie, 7 pareggi e 14 sconfitte, con una difesa che ha concesso già 53 reti. Fuori casa il rendimento resta fragile (3 successi in 16 gare), e le ultime cinque uscite lo confermano: 1 vittoria, 1 pareggio e 3 ko. L’ultimo scontro diretto, vinto 1-0, resta però un ricordo positivo che può alimentare fiducia. Il Colorado arriva a Salt Lake con una stagione segnata da alti e bassi, ma con la chance di dimostrare di poter ancora dire la sua.

Real Salt Lake-Colorado, probabili formazioni — REAL SALT LAKE (4-4-2): Cabral, Yedlin, Glad, Vera, Katranis, Gonçalves, Ojeda, Caliskan, Luna, Cruz, Olatunji. Allenatore: Pablo Mastroeni

COLORADO RAPIDS (4-2-3-1): Steffen, Cannon, Maxsö, Holding, Santos, Ronan, Atencio, Harris, Aaronson, Bassett, Navarro. Allenatore: Chris Armas