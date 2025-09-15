Con due squadre in cerca di ossigeno e punti vitali, il match di lunedì sera potrebbe già rivelarsi decisivo nella lotta per evitare di rimanere intrappolati nella zona calda della classifica

Stefano Sorce 15 settembre - 10:07

All’Ibercaja Estadio di Saragozza, lunedì 15 settembre alle 20:30, andrà in scena una sfida che può già pesare come un crocevia: Real Saragozza contro Albacete. Due squadre in difficoltà, due piazzamenti che fanno suonare il campanello d’allarme e una posta in palio che va oltre i tre punti.

Il momento delle due squadre — Il Real Saragozza, attualmente diciottesimo con appena due punti raccolti, non ha ancora trovato la vittoria in campionato. Il bilancio racconta di due pareggi e due sconfitte, con soli tre gol all’attivo e sei subiti. La squadra guidata da Gabriel Fernandez Arenas ha mostrato qualche timido segnale di crescita nell’ultimo pari contro il Valladolid (1-1), ma la continuità resta un miraggio. Il pubblico di casa si aspetta una reazione immediata: il sostegno dell’Ibercaja Estadio dovrà trasformarsi in energia per un gruppo che, fino a questo momento, ha faticato a incidere in avanti.

Situazione ancora più delicata per l’Albacete, fanalino di coda con un solo punto e una difesa che finora si è dimostrata la più perforabile del torneo (13 gol subiti in 4 gare). Gli uomini di Alberto Gonzalez Fernandez hanno mostrato una discreta vena offensiva, con otto reti segnate, ma la fragilità arretrata ha compromesso ogni possibilità di risultato. La pesante sconfitta contro il Mirandés (1-4) nell’ultimo turno ha lasciato cicatrici, e ora servono compattezza e carattere per rialzare la testa.

Le probabili formazioni di Real Saragozza-Albacete — Il Real Saragozza scenderà in campo con Rodriguez tra i pali. La linea difensiva sarà composta da Sebastian, Insua, Saidu e Pomares Rayo. A centrocampo agiranno de la Fuente, Guti, Akouokou e Moyano, mentre il reparto offensivo vedrà la coppia Gomez-Sans pronta a finalizzare le azioni.

L’Albacete si schiererà con Marino in porta. La difesa a quattro sarà formata da Gamez Lopez, Moreno, Villar e Gomez. A centrocampo agiranno Puertas, Rodriguez, Melendez e Morcillo, mentre in attacco Agus Medina e Betancor costituiranno la coppia offensiva.

Real Saragozza (4-4-2): Rodriguez, Sebastian, Insua, Saidu, Pomares Rayo, de la Fuente, Guti, Akouokou, Moyano, Gomez, Sans. Allenatore: Arenas.

Albacete (4-4-2): Marino, Gamez Lopez, Moreno, Villar, Gomez, Puertas, Rodriguez, Melendez, Morcillo, Agus Medina, Betancor. Allenatore: Fernandez.