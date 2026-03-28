Real Saragozza-Racing Santander si gioca il 29 marzo 2026 alle 18:30: analisi completa, stato di forma e probabili formazioni della sfida

Stefano Sorce 28 marzo - 16:24

Al Ibercaja Estadio si incrociano due squadre che vivono momenti completamente opposti. Domenica 29 marzo 2026 alle ore 18:30, il Real Saragozza ospita il Racing Club Santander in una partita che, almeno sulla carta, vede una netta differenza di classifica ma che può nascondere più insidie del previsto. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI REAL SARAGOZZA-RACING SANTANDER SU BET365.

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Il momento delle due squadre — Il Real Saragozza arriva a questa sfida con tante difficoltà e pochi punti di riferimento. Le ultime dieci partite raccontano una squadra che fatica a vincere e che soprattutto ha problemi evidenti in fase offensiva. Segna poco, crea ancora meno e spesso si ritrova a inseguire partite che non riesce a controllare. Difensivamente riesce anche a limitare i danni in alcune situazioni, ma senza continuità. La posizione in classifica è la conseguenza diretta di questo andamento, e ogni partita ora diventa fondamentale per provare a uscire dalla zona pericolosa.

Il Racing Santander, invece, sta vivendo una stagione di alto livello. I risultati recenti confermano una squadra solida, capace di vincere con continuità e di mantenere un buon equilibrio tra attacco e difesa. Anche quando non domina completamente le partite, riesce comunque a trovare soluzioni per portare a casa il risultato. La produzione offensiva è uno dei punti di forza, ma ciò che colpisce di più è la capacità di restare sempre dentro la gara. Arriva da una sconfitta pesante, ma il percorso complessivo resta molto positivo.

Probabili formazioni di Saragozza-Santander — Il Real Saragozza dovrebbe schierarsi con un 4-2-3-1, con Andrada tra i pali e una linea difensiva che dovrà garantire solidità. A centrocampo Bare e Serrano, mentre davanti Gómez sarà il riferimento offensivo.

Il Racing risponde con lo stesso modulo, con Ezkieta in porta e una struttura più dinamica. In attacco Villalibre sarà supportato da Martín e Vicente.

Real Saragozza (4-2-3-1): Andrada; Aguirregabiria, Insua, Saidu, Larios; Serrano, Bare; González, Kodro, Pinilla; Gómez.

Racing Santander (4-2-3-1): Ezkieta; Sangalli, Hernando, González, García; Rodríguez, Sainz-Maza; Martín, Vicente, Camara; Villalibre.