Real Sociedad B-Cadice: dove vedere la Serie B spagnola in diretta tv ed in streaming LIVE

L'ex calciatore del Milan Suso guida gli ospiti sul campo dei baschi. La gara è in programma domenica 7 settembre alle ore 16.15. Scopriamo insieme dove sarà possibile vedere la partita gratuitamente ed in streaming

Stefano Sorce 6 settembre - 12:28

Domenica 7 settembre 2025, alle 16:15, il Real Sociedad B ospiterà il Cadice CF allo Estadio Municipal de Anoeta per una partita valida per la Segunda Division. Entrambe le squadre puntano a conquistare punti importanti: i padroni di casa cercano stabilità, mentre gli ospiti vogliono confermare il buon momento di forma. I padroni di casa si trovano al tredicesimo posto con 4 punti, mentre il Cadice occupa la quinta posizione con 7 punti. La differenza di classifica riflette anche la condizione delle squadre: i baschi devono migliorare la continuità dei risultati, mentre gli andalusi sembrano in forma e pronti a fare bene anche in trasferta.

Dove vedere Real Sociedad B-Cadice in diretta TV e in streaming LIVE — Scopriamo dove vedere il match tra Real Sociedad B-Cadice in programma il 7 settembre alle ore 16.15. Il match sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati.

Il momento delle due squadre — Il Real Sociedad B ha ottenuto 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime cinque partite. L’ultimo match, un 2-2 contro l’UD Almeria, ha mostrato la resilienza della squadra, ma anche le difficoltà difensive. Con 3 gol fatti e 3 subiti, Jon Ansotegi Gorostola dovrà lavorare sulla solidità del reparto arretrato per cercare di ottenere un risultato positivo contro il Cadice. L’infortunio di Inaki Ruperez rappresenta un’assenza significativa per i baschi.

Il Cadice CF, guidato da Gaizka Garitano Aguirre, arriva con uno stato di forma migliore. Nelle ultime tre gare, la squadra ha collezionato 2 vittorie e 1 pareggio, inclusa la convincente affermazione 2-1 sull’Albacete. Con 4 gol segnati e 2 subiti, gli andalusi mostrano equilibrio tra attacco e difesa. Gli assenti per infortunio saranno David Gil e Fali, ma la squadra resta competitiva anche in trasferta.

👋 ¡Buenos días, cadistas!

👉 Comenzamos la última sesión antes del #RealSociedadBCádiz. pic.twitter.com/GjGaejuDr8

— Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) September 6, 2025

nbsp;

Le probabili formazioni di Real Sociedad B-Cadice — Ruperez schiererà il consueto 4-4-2. Mariezkurrena e Carrera guideranno l'attacco. Fraga sarà a difesa dei pali, con Beitia e Larranaga schierati come centrali di difesa.

L'ex milanista Suso è la punta di diamante della squadra di Garitano. Lo spagnolo, con tutta probabilità, verrà schierato in attacco accanto a Pascual. La mediana sarà composta dal duo africano Diakitè-Diarra.

REAL SOCIEDAD B (4-4-2): Fraga, Izagirre, Beitia, Larranaga, Agote, Rodriguez, Lebarbier, Carbonell, Ochieng, Mariezkurrena, Carrera. Allenatore: Ruperez

CADICE (4-4-2): Aznar, Carcelen, Kovacevic, Ortega, Climent, de la Rosa, Diakitè, Diarra, Ocampo, Suso, Pascual. Allenatore: Garitano