STREAMING
Real Sociedad B-Huesca: dove vederla in streaming gratis e diretta TV
Dove vedere Real Sociedad B-Huesca in diretta TV e in streaming LIVE—
Il momento delle due squadre—
La Real Sociedad B si presenta alla partita di LaLiga Hypermotion contro l’Huesca con il morale alto, dopo la vittoria ottenuta contro il FC Andorra. La squadra si trova però ancora in una situazione delicata di classifica, occupando il 20º posto con 9 punti. È una sfida importante per cercare continuità, guadagnare fiducia e provare a risalire da una zona pericolosa della graduatoria.
Dall’altra parte, l’Huesca arriva a questo incontro dopo una sconfitta contro il Cádiz. Nonostante ciò, la squadra si trova leggermente più avanti in classifica, al 17º posto con 14 punti. Anche per loro questa gara rappresenta un crocevia fondamentale: una vittoria potrebbe consolidare la posizione e allontanare ulteriormente la zona retrocessione, mentre un risultato negativo rischierebbe di riaprire tutto.
Si prospetta quindi un confronto teso e combattuto, tra due squadre che hanno bisogno di punti e motivazioni diverse ma ugualmente forti: la Real Sociedad B per uscire dal fondo della classifica, l’Huesca per non esserne risucchiata.
Le probabili formazioni di Real Sociedad B-Huesca—
Real Sociedad B (4-2-3-1): Fraga; Balda, Peru Rodríguez, Beltia, Garro; Mikel Rodríguez, Carbonell; Marchal, Gorosabel, Astiazaran; y Carrera.
SD Huesca (4-2-3-1): Daniel Jiménez; Abajas, Piña, Pulido, Abad; Jesús Álvarez, Sielva; Ojeda, Kortajarena, Luna; y Enrich.
