Real Sociedad B-Las Palmas: probabili formazioni e diretta live

Real Sociedad B–Las Palmas è una gara che oppone esigenze diverse e livelli di esperienza differenti. I padroni di casa cercheranno compattezza e intensità per restare in partita

Stefano Sorce 30 gennaio - 01:29

La 23ª giornata di LaLiga 2 propone venerdì 30 gennaio alle ore 20:30 la sfida tra Real Sociedad B-Las Palmas, in programma alle Instalaciones de Zubieta. Un confronto che mette di fronte una squadra giovane, impegnata nella lotta per la salvezza, e una formazione più esperta che punta con decisione alle posizioni di vertice del campionato.

Dove vedere Real Sociedad B-Las Palmas in diretta tv e streaming — La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Il momento delle due squadre — La Real Sociedad B attraversa una fase complicata della stagione. I risultati recenti hanno evidenziato difficoltà soprattutto nella gestione delle partite contro squadre più strutturate, con una difesa che concede troppo e una manovra offensiva spesso dipendente dalle giocate dei singoli. Il fattore campo resta un’arma importante, ma servirà una prestazione molto ordinata per ottenere punti contro un avversario di livello superiore.

Il Las Palmas arriva a Zubieta dopo due sconfitte consecutive, ma resta pienamente in corsa per le prime posizioni. La squadra mantiene una buona identità di gioco, basata sul possesso e sulla qualità tecnica dei suoi uomini offensivi. L’obiettivo è reagire subito, sfruttando l’esperienza e il maggiore peso specifico nei momenti chiave della partita.

Le probabili formazioni di Real Sociedad B-Las Palmas — La Real Sociedad B dovrebbe scendere in campo con un 4-2-3-1. In porta spazio ad Aitor Fraga, con Dadie, Peru Rodríguez, Kita e Jon Balda a comporre la linea difensiva. Davanti alla difesa agiranno Mikel Rodríguez e Tomy Carbonell, chiamati a dare equilibrio. Sulla trequarti Astiazaran, Gorosabel e Mariezkurrena supporteranno Gorka Carrera, principale riferimento offensivo.

Il Las Palmas dovrebbe rispondere con un 4-4-2 orientato al controllo del gioco. Dinko Horkaš sarà il portiere titolare, protetto da una difesa con Marvin Park, Alex Suárez, Juanma Herzog ed Enrique Clemente. A centrocampo agiranno Ale García, Amatucci, Loiodice e Manuel Fuster, mentre in attacco la coppia formata da Jesé e Jonathan Viera garantirà qualità ed esperienza.

Real Sociedad B (4-2-3-1): Fraga; Dadie, Rodríguez, Kita, Balda; Rodríguez, Carbonell; Astiazaran, Gorosabel, Mariezkurrena; Carrera.

Las Palmas (4-4-2): Horkaš; Park, Suárez, Herzog, Clemente; García, Amatucci, Loiodice, Fuster; Jesé, Viera.

