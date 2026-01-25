Real Sociedad-Celta: come vedere la gara di Liga gratis

Match di alto livello a San Sebastián tra una Real Sociedad rinvigorita dal successo sul Barcellona e un Celta Vigo lanciatissimo verso l’Europa

Stefano Sorce 25 gennaio - 01:51

La domenica sera di Liga accende la Reale Arena con una sfida che profuma d’Europa. Real Sociedad-Celta Vigo si affrontano nella 21ª giornata con ambizioni dichiarate e un entusiasmo ritrovato, in un match che promette qualità, ritmo e personalità.

Dove vedere Real Sociedad-Celta Vigo in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire Real Sociedad-Celta Vigo in streaming live. Dopo aver creato l’account ed effettuato un primo deposito di almeno 10 euro, l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Il momento delle due squadre — La Real Sociedad arriva all’appuntamento forte di una vittoria che ha fatto rumore in tutta la Spagna. Il 2-1 rifilato al Barcellona nell’ultimo turno ha segnato un punto di svolta per la squadra di Francisco, capace di ritrovare solidità, spirito e identità. I biancoblù occupano il 9° posto con 24 punti, ma il successo contro la capolista ha restituito fiducia e consapevolezza a un gruppo che sembrava smarrito. Dopo settimane difficili, la Sociedad ha ricostruito le proprie certezze puntando su un mix di esperienza e nuovi innesti. Il ritorno a livelli competitivi passa ora dalla continuità, e la sfida contro il Celta rappresenta un test fondamentale per capire le reali ambizioni stagionali.

Il Celta Vigo, invece, vive uno dei momenti migliori dell’intera Liga. Settimo in classifica con 32 punti, il Vigo non si ferma più e ha travolto il Rayo Vallecano per 3-0 nell’ultimo turno, confermando uno stato di forma eccellente. La squadra di Giraldez è tra le più brillanti degli ultimi due mesi e guarda con decisione alla zona europea. Equilibrio difensivo, personalità e un attacco capace di colpire con continuità rendono il Celta una delle sorprese più interessanti di questa stagione.

Le probabili formazioni di Real Sociedad-Celta — La Real Sociedad dovrebbe schierarsi con un 4-4-2 equilibrato. Remiro in porta, difesa guidata da Zubeldia con Aramburu, Martin e Gomez. A centrocampo Kubo e Guedes agiranno sulle fasce, con Turrientes e Gorrotxategi in mezzo. Davanti il tandem formato da Mendez e Oyarzabal.

Il Celta Vigo risponde con il collaudato 3-4-3. Radu tra i pali, difesa a tre con Rodriguez, Starfelt e Alonso. Sugli esterni Carreira e Mingueza, mentre in mezzo Moriba e Sotelo daranno equilibrio. In attacco spazio al tridente Zaragoza–Iglesias–Aspas.

Real Sociedad (4-4-2): Remiro; Aramburu, Martin, Zubeldia, Gomez; Kubo, Turrientes, Gorrotxategi, Guedes; Mendez, Oyarzabal

Celta Vigo (3-4-3): Radu; Rodriguez, Starfelt, Alonso; Carreira, Moriba, Sotelo, Mingueza; Zaragoza, Iglesias, Aspas.