La Liga torna in campo, tra i match di giornata c'è anche quello tra Real Sociedad e Mallorca. Partita valevole per il turno infrasettimanale del campionato spagnolo, in programma mercoledì 24 settembre alle ore 21:30.
LIGA
Real Sociedad-Mallorca: dove vedere la partita in diretta TV ed in streaming
Dove vedere Real Sociedad-Mallorca in diretta TV e in streaming LIVE—
Il momento delle due squadre—
Le due squadre si trovano in una posizione di classifica delicata, occupando rispettivamente il 18° e il 19° posto, entrambe con appena 2 punti. La sfida rappresenta quindi un’occasione fondamentale per raccogliere punti preziosi e provare a uscire dalla zona calda della retrocessione.
La Real Sociedad, allenata da Sergio Francisco, finora non ha ancora centrato una vittoria: 2 pareggi e 3 sconfitte il bilancio, con un rapporto reti di 5 segnate e 9 subite. Anche in casa il rendimento resta modesto, con 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta.
Percorso molto simile per il RCD Mallorca di Jagoba Arrasate, che ha collezionato 0 successi, 2 pareggi e 3 ko, con una differenza reti di 5 gol fatti e 10 incassati. Lontano dal proprio stadio la squadra ha sofferto in modo particolare, rimediando due sconfitte su due trasferte disputate.
Le probabili formazioni di Real Sociedad-Mallorca—
REAL SOCIEDAD (4-1-4-1): Remiro; Arambarru, Caleta-Car, Zubeldia, Gomez; Marin; Goti Lopez, Gorrotxategi, Barrenetzea, Oyazarbal; Mendez.
MAIORCA (4-2-3-1): Roman; Bauza, Valjent, Raillo, Mojica; Samu Costa, Morlanes; Joseph, Torre, Darder; Muriqi.
