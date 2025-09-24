L'emozioni del calcio spagnolo per una sfida di assoluto cartello. Ecco cosa fare per non perdersi nemmeno un minuto della partita

Michele Massa 24 settembre 2025 (modifica il 24 settembre 2025 | 11:32)

La Liga torna in campo, tra i match di giornata c'è anche quello tra Real Sociedad e Mallorca. Partita valevole per il turno infrasettimanale del campionato spagnolo, in programma mercoledì 24 settembre alle ore 21:30.

Dove vedere Real Sociedad-Mallorca in diretta TV e in streaming LIVE — Con Bet365 puoi guardare Real Sociedad-Mallorca GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 , in modo semplice e immediato. La trasmissione è disponibile senza alcun costo per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo profilo tramite il link dedicato, effettuare un versamento minimo di 5 euro e avrai accesso non solo all’ampio calendario di incontri offerto da Bet365, ma anche a un ricco set di statistiche live su squadre e giocatori, perfetto per approfondire ogni dettaglio del match.

Il momento delle due squadre — Le due squadre si trovano in una posizione di classifica delicata, occupando rispettivamente il 18° e il 19° posto, entrambe con appena 2 punti. La sfida rappresenta quindi un’occasione fondamentale per raccogliere punti preziosi e provare a uscire dalla zona calda della retrocessione.

La Real Sociedad, allenata da Sergio Francisco, finora non ha ancora centrato una vittoria: 2 pareggi e 3 sconfitte il bilancio, con un rapporto reti di 5 segnate e 9 subite. Anche in casa il rendimento resta modesto, con 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Percorso molto simile per il RCD Mallorca di Jagoba Arrasate, che ha collezionato 0 successi, 2 pareggi e 3 ko, con una differenza reti di 5 gol fatti e 10 incassati. Lontano dal proprio stadio la squadra ha sofferto in modo particolare, rimediando due sconfitte su due trasferte disputate.

Le probabili formazioni di Real Sociedad-Mallorca — REAL SOCIEDAD (4-1-4-1): Remiro; Arambarru, Caleta-Car, Zubeldia, Gomez; Marin; Goti Lopez, Gorrotxategi, Barrenetzea, Oyazarbal; Mendez.

MAIORCA (4-2-3-1): Roman; Bauza, Valjent, Raillo, Mojica; Samu Costa, Morlanes; Joseph, Torre, Darder; Muriqi.