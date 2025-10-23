Real Sociedad-Siviglia live: streaming gratis e diretta tv del match di Liga

Segui Real Sociedad-Siviglia in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare la partita, le probabili formaioni e tutto quello che c'è da sapere sul match della decima giornata di Liga.

Redazione Derby Derby Derby 23 ottobre 2025 (modifica il 23 ottobre 2025 | 21:02)

Venerdì 24 ottobre alle ore 21 la Reale Arena di San Sebastian ospita Real Sociedad-Siviglia. La sfida fra i baschi e gli andalusi apre così la decima giornata di Liga Spagnola, quella che porterà al clasico Real Madrid-Barcellona.

Guarda Real Sociedad-Siviglia IN STREAMING LIVE GRATIS SU BET365. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.

Dove vedere Real Sociedad-Siviglia in diretta TV e streaming gratis — Real Sociedad-Siviglia sarà disponibile in diretta streaming gratis su Bet365, la piattaforma che trasmette in diretta i principali eventi di calcio internazionale, inclusa tutto la Liga spagnola. Il live del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura e l'attivazione di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, consente di accedere a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un servizio eslusivo di statistiche in tempo reale.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Bet365.

Il match sarà disponibile anche in diretta streaming su DAZN, ma l'attivazione del conto Bet365 è l'unica opzione possibile per guardare gratuitamente Real Sociedad-Siviglia in live streaming su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere.

Come accedere allo streaming?

Registrati o accedi al tuo conto Bet365;

Mantieni saldo attivo o effettua una scommessa;

Cerca Real Sociedad-Siviglia nella sezione Live Streaming.

Real Sociedad-Siviglia, come arrivano le due squadre al match — I padroni di casa della Real Sociedad hanno iniziato malissimo la stagione. La squadra ha totalizzato solo 6 punti in 9 giornate, frutto di 1 sola vittoria, 3 pareggi e 5 sconfitte con 8 goal fatti e 13 subiti. Questi numeri la rendono ultima in classifica assieme a Oviedo e Girona. Nello scorso weekend i biancoblu hanno pareggiato 1-1 in casa del Celta con un goal nel finale di Soler.

A San Sebastian arriva il Siviglia nono in classifica che ha rallentato la sua corsa nello scorso turno, perdendo in casa contro pronostico 3-1 contro il Mallorca. I biancorossi hanno comunque 13 punti con un ruolino di marcia di 4 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte con 16 reti all'attivo e 14 al passivo. Interessante notare che gli andalusi hanno vinto tutte le ultime 3 gare giocate in trasferta. Nei due scontri diretti del 2024/2025 si è verificata una vittoria per parte con fattore campo saltato in entrambe le partite.

Probabili formazioni Real Sociedad-Siviglia — Modulo 4-1-4-1 per la Real Sociedad che dovrebbe scendere in campo con Remiro in porta; Aramburu, Zubeldia, Caleta e Gomez in difesa; Gorrotxategi a fare da filtro; Guedes, Mendez, Herrera e Barrenetxea con Oyarzabal unico riferimento davanti. Il Siviglia dovrebbe rispondere con un 4-2-3-1 con Vlachodimos in porta; Carmona, Salas, Marcao e Suazo in difesa; Agoume e Sow in mediana con J.Sanchez, A.Sanchez e Romero nel tridente a supporto di Vargas.

REAL SOCIEDAD (4-1-4-1) - Remiro; Aramburu, Zubeldia, Caleta, Gomez; Gorrotxategi; Guedes, Mendez, Herrera, Barrenetxea; Oyarzabal. All.Francisco Sergio.

SIVIGLIA (4-2-3-1) - Vlachodimos; Carmona, Salas, Marcao e Suazo; Agoume e Sow in mediana, A.Sanchez e Romero; Vargas. All. Almeyda

Non perdere l’occasione di seguireReal Sociedad-Siviglia in diretta streaming gratis su Bet365. Accedi alla piattaforma, seleziona il match dal palinsesto e vivi tutte le emozioni della Liga Spagnola. Non perderti nemmeno un'azione di Real Sociedad-Siviglia in diretta streaming live su Bet365!