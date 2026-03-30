Real Valladolid-Cadice si gioca il 31 marzo 2026 alle 21:30: analisi completa, stato di forma e probabili formazioni

Stefano Sorce 30 marzo - 19:23

Sfida delicata nella parte bassa della classifica tra Real Valladolid e Cadice, in programma il 31 marzo 2026 alle ore 21:30. Due squadre che hanno bisogno di punti e che arrivano con più difficoltà che certezze. In questo tipo di partite il margine è sempre ridotto: si gioca più sull’equilibrio che sul ritmo, e spesso basta un episodio per decidere tutto. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI REAL VALLADOLID-CADICE SU BET365.

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Il momento delle due squadre — Il Valladolid arriva da un periodo complicato. I risultati non stanno dando continuità e soprattutto in casa la squadra fatica a trovare ritmo e gol. I numeri offensivi sono il problema principale: poche occasioni pulite e difficoltà a concretizzare anche quando il possesso è dalla loro parte. La sensazione è quella di una squadra che resta dentro le partite ma che fatica a indirizzarle.

Il Cadice non sta molto meglio. Gli ultimi risultati raccontano una squadra in difficoltà, con poche vittorie e una produzione offensiva limitata. Segna poco e quando subisce il primo gol fatica a reagire. Anche dietro non sempre regge, e questo complica ulteriormente la gestione delle partite.

Probabili formazioni di Valladolid-Cadice — Il Valladolid dovrebbe schierarsi con il 4-4-2, con Aceves tra i pali e una difesa composta da Alejo, Martínez, Tomeo e Clerc. A centrocampo Chuki e Canos agiranno sugli esterni, con Ponceau e Juric in mezzo. In avanti Meseguer e Latasa.

Il Cadice dovrebbe rispondere con un 4-2-3-1, con Ledesma in porta, difesa con Carcelén, Fali, Chust e Pires. In mediana Alcaraz e Escalante, mentre sulla trequarti spazio a Alejo, Sobrino e Ocampo alle spalle di Roger.

Real Valladolid (4-4-2): Aceves; Alejo, Martínez, Tomeo, Clerc; Chuki, Ponceau, Juric, Canos; Meseguer, Latasa.

Cadice (4-2-3-1): Ledesma; Carcelén, Fali, Chust, Pires; Alcaraz, Escalante; Alejo, Sobrino, Ocampo; Roger.