Recife-Flamengo, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis

Segui la partita in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare il match, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sulla sfida del campionato brasiliano

Lorenzo Maria Napolitano 14 novembre 2025 (modifica il 14 novembre 2025 | 22:32)

Il match tra Sport Recife e Flamengo, recupero della 12ª giornata del Brasileirao, si disputa sabato alle 22:30. Il Flamengo arriva nel momento ideale: è in testa alla classifica insieme al Palmeiras a quota 68 e può consolidare il primato. Con tante vecchie conoscenze del calcio italiano, i Rubro-Negros sono alla ricerca di uno storico double. Guarda la partita in streaming gratis su Bet 365. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.

Come arrivano al match le due squadre — Il Flamengo arriva al recupero nel momento migliore: affronta infatti uno Sport Recife ormai rassegnato, ultimo in classifica, reduce da cinque sconfitte consecutive e con appena due vittorie in tutto il campionato. Con soli 17 punti e una salvezza lontanissima, i padroni di casa non hanno più nulla da chiedere alla stagione. Per questo il match si presenta decisamente alla portata dei rossoneri, che devono vincere per restare in corsa per il titolo insieme al Palmeiras. Una gara che, sulla carta, ha un pronostico quasi scritto.

I probabili quintetti di Recife-Flamengo — Sport Recife ormai condannato, Flamengo verso il sogno: la capolista si presenterà con il solito undici con cui ha fatto la voce grossa per tutto il campionato, che molto probabilmente sarà anche la stessa formazione che verrà schierata nella finale di Libertadores contro il Palmeiras.

SPORT RECIFE (4-3-3): Gabriel; Matheus, Rafael, Ramon, Luan Candido; Rivera, Lucas, Lima; Matehusinho, Pablo, Leo Pereira.

FLAMENGO (4-3-3): Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Pulgar, Nuguez, Arrascaeta; Carrascal, Henrique, Lino.

