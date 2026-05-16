L’Hudson River Derby mette di fronte due squadre appaiate a quota 18 punti ma con percorsi e sensazioni differenti nelle ultime settimane. I New York Red Bulls arrivano alla sfida dopo due vittorie consecutive contro Columbus Crew e Chicago Fire, sei gol segnati nelle ultime due uscite e un Julian Hall in stato di grazia, reduce addirittura da una tripletta nell’ultimo turno.

Dall’altra parte il New York City FC sembra aver ritrovato maggiore equilibrio dopo un periodo complicato, come dimostrano i successi consecutivi contro Charlotte e Columbus Crew senza subire gol. La formazione di Pascal Jansen concede meno rispetto ai rivali cittadini e può contare sull’ottimo momento offensivo di Nicolas Fernandez, già a quota nove reti stagionali, supportato dalla qualità di Maxi Moralez e dalla crescita di Hannes Wolf, autore di tre gol nelle ultime quattro gare. Guarda ora la sfida di MLS GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Red Bulls-New York City: probabili formazioni

New York Red Bulls (4-3-3):

Horvath, Marshall-Rutty, Che, Nealis, Dos Santos, Donkor, Mehmeti, Forsberg, Cowell, Hall, Ruvalcaba.

New York City (4-3-3): Freese, Gray, Martins, Raul, Cavallo, Parks, Maxi Moralez, Trewin, Ojeda, Fernandez, Wolf.

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