Red Star-Rodez: dove vedere la Ligue 2 in Diretta Tv e in Streaming Gratis

Boulogne-Red Star, ottava giornata di Ligue 2: info partita, probabili formazioni, Diretta TV e Streaming Gratis

Vincenzo Bellino Redattore 4 ottobre 2025 (modifica il 4 ottobre 2025 | 01:02)

Allo Stade Bauer va in scena Red Star-Rodez, match valido per la nona giornata di Ligue 1 tra due squadre in lotta per obiettivi diversi. Padroni di casa, attualmente in zona playoff, cercano continuità per consolidare la posizione in alta classifica, mentre gli ospiti vogliono riscattarsi dopo il ko della scorsa settimana e aumentare la distanza di sicurezza dalla zona retrocessione.

Red Star-Rodez: dove vedere la Ligue 2 in Tv e in Streaming — RED STAR RODEZ DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIGUE 2 LIVE - Con Bet365 puoi seguire Red Star-Rodez GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in maniera semplice e immediata. La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basterà creare un nuovo account tramite il link dedicato, versare un deposito minimo di 5 euro per avere subito accesso non solo a tutte le partite inserite nel vasto palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e calciatori, ideale per approfondire ogni dettaglio della sfida.

La partita, in programma sabato 4 ottobre alle ore 14:00 sarà visibile in diretta streaming su Bet365. Per seguire la sfida occorrerà registrarsi, creando un nuovo account e versando un deposito minimo.

Qui Red Star — Padroni di casa quarti in classifica con 16 punti all'attivo, frutto di cinque vittorie, 1 pareggio e due sconfitte. Nell'ultimo turno la squadra di Poirier ha avuto la meglio contro il Boulogne e proverà a confermarsi nella prossima sfida casalinga contro il Rodez.

Qui Rodez — Campionato fin qui altalenante per il Rodez che occupa la nona posizione in classifica e alterna spesso vittorie importanti e sconfitte deludenti. Tre successi, due pareggi e tre sconfitte per la squadra di Poirier, le ultime due contro Pau e Clermont.

Red Star-Rodez, probabili formazioni — RODEZ (5-3-2): Braat, Galves, Jolibois, Magnin, Lipinski, Jean-Lambert, Joly, Mendes, Trouillet, Nagera, Arconte. Allenatore: Didier Santini.

RED STAR (3-4-1-2): Poussin, Durivaux, Lemonnier, Huard, Sylla, Hachem, Eickmayer, Cisse, Khaoui, Ikanga, Trani. Allenatore: Gregory Poirier