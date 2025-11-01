Reggiana- Olimpia Milano, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis

Segui la partita in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare il match, i probabili quintetti e tutto quello che c’è da sapere sulla sfida di LBA

Lorenzo Maria Napolitano 1 novembre 2025 (modifica il 1 novembre 2025 | 18:02)

Alle 18:00 di domani, 2 novembre, scende in campo l'Olimpia Milano. La squadra di Ettore Messina dopo gli ultimi ottimi risultati ottenuti si presenta in casa della Reggiana, squadra difficile da affrontare come ha dimostrato già nel corso di questa stagione. Nonostante il divario in classifica, sarà senz'altro un match ricco di emozioni, campioni e temperamento.

Come arrivano al match le due squadre — L'Olimpia Milano sta disputando un'ottima stagione, sia nel campionato locale che in Europea. Nella Lba la formazione di Ettore Messina è al quinto posto con tre vittorie ottenute in appena quattro partite. L'unica squadra a battere l'Olimpia è stata Tortona, nella prima sfida del campionato. Milano però ha dimostrato che è stato solo uno scivolone iniziale, inanellando successi.

La Reggiana, dal canto suo, in quattro partite ha rimediato due sconfitte e ottenuto due vittorie. È una squadra che riesce a tener testa anche alle squadre più attrezzate e venderà cara la pelle contro l'Olimpia Milano. Alla sfida si presenta reduce dalla sconfitta per mano del Napoli Basket e avrà voglia subito di recuperare terreno per non perdere posizioni in classifica.

I probabili quintetti di Reggiana- Olimpia Milano — Reggiana: Barford, Caupain, Echenique, Severini, Woldetensae.

Olimpia Milano: Shielda, Ricci, Booker, Ellis, Bolmaro.

