Reggiana-Treviso: dove vedere la Serie A di Basket in TV e in Streaming

Vincenzo Bellino Redattore 6 novembre 2025 (modifica il 7 novembre 2025 | 17:27)

La Lega Basket Serie A entra nel vivo con una sfida che promette emozioni: UNAhotels Reggio Emilia ospita la Nutribullet Treviso Basket al PalaBigi, venerdì 7 novembre 2025, con palla a due alle 20:45. Due squadre in cerca di riscatto, due realtà che vogliono invertire la rotta dopo un avvio complicato. Scopri come seguire la sfida di Serie A Reggiana-Treviso GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.

Qui Reggiana — La squadra di coach Dimitris Priftis sta attraversando un momento altalenante. Dopo l’ottima vittoria casalinga contro Varese (103-79), i biancorossi hanno incassato due sconfitte consecutive contro Napoli (95-87) e Milano (61-93). Il talento offensivo non manca, Caupain e Barford sono garanzie, ma serve maggiore continuità difensiva per tornare ai livelli di inizio stagione.

Qui Treviso — Per la Treviso di coach Alessandro Rossi, il campionato non è partito nel migliore dei modi: cinque sconfitte su cinque e ultimo posto in classifica. L’ultimo passo falso è arrivato contro Trieste (100-107), gara che ha però mostrato qualche segnale di crescita, soprattutto da parte di Ragland e Pinkins.

I probabili quintetti di Reggiana-Treviso — Reggio Emilia, probabile rooster: Caupain, Barford, Woldetensae, Cheatham, Williams. Coach: Priftis

Treviso, probabile rooster: Ragland, Miaschi, Olisevicius, Pinkins, Stephens. Coach: Rossi

