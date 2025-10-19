Reggiana-Varese: dove vedere la Serie A di Basket in Tv e in Streaming LIVE

Segui Reggiana-Varese: info partita, i probabili quintetti, dove seguire la gara in Streaming e in Diretta TV gratis su Bet365

Vincenzo Bellino Redattore 19 ottobre 2025 (modifica il 19 ottobre 2025 | 09:45)

Domenica 19 ottobre 2025, alle 18:00 va in scena il turno numero 3 della Serie A di Basket che metterà di fronte Reggiana e Varese, che arrivano alla sfida del PalaBigi con l'obiettivo di riscattare i ko rimediati la scorsa settimana rispettivamente contro Cantù e Olimpia Milano. Scopri come seguire in diretta Reggiana-Varese GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.

Qui Reggiana — La UnaHotels Reggio Emilia arriva a questa sfida dopo una sconfitta esterna per 83-78 contro Cantù, una partita in cui i biancorossi hanno pagato un calo nel quarto periodo nonostante un buon avvio. In casa, la squadra di Priftis resta comunque solida: nelle ultime cinque gare al PalaBigi ha vinto quattro volte, mostrando buona intensità difensiva e un attacco in grado di fare male ai rooster avversari.

Qui Varese — L’Openjobmetis Varese, invece, è reduce da un pesante ko interno contro l’Olimpia Milano (61-94), una sconfitta che ha messo in evidenza le difficoltà difensive e la mancanza di continuità nel tiro da tre punti. Tuttavia, i lombardi hanno dimostrato di sapersi rialzare in trasferta, come testimoniato dal successo sul campo di Sassari all’esordio stagionale. La squadra di Bialas ha nel ritmo e nel gioco perimetrale le sue armi principali, ma dovrà migliorare la tenuta fisica e mentale contro un’avversaria organizzata come Reggio Emilia.

I probabili quintetti di Reggiana-Varese — REGGIANA, probabile rooster: Hall, Kyzlink, Strautins, Candi, Hopkins. Coach: Dīmītrīs Priftīs

VARESE, probabile rooster: Moody, Moore, Freeman, Alviti, Nicchia. Coach: Ioannis Kastritis

