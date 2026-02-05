La Ligue 2 scende in campo venerdì 6 febbraio alle ore 20:00 con Reims-Bastia, sfida dal peso specifico molto diverso per le due squadre. Il Reims, secondo in classifica con 38 punti, punta a consolidare la propria posizione nelle zone alte, mentre il Bastia, diciottesimo a 15 punti, è chiamato a una prova di resistenza in piena lotta salvezza.
La diretta streaming
Reims-Bastia streaming gratis: formazioni e diretta tv live
Dove vedere Reims-Bastia in diretta TV e in streaming LIVE—
La diretta di Reims-Bastia è disponibile sui palinsesti di Sisal, Lottomatica e Goldbet. Per seguire l’incontro in streaming è sufficiente avere un conto attivo, che permette l’accesso alla visione live della partita e alle statistiche aggiornate in tempo reale.
Il momento delle due squadre—
Il Reims di Karel Geraerts arriva alla sfida da seconda forza del campionato con 38 punti. Il 4-1-3-2 garantisce equilibrio e qualità offensiva, con Nakamura e Teuma a supporto della coppia Salama–Bassette, chiamata a fare la differenza negli ultimi metri.
Situazione più complicata per il Bastia, diciottesimo con 15 punti. La squadra di Benoit Tavenot si affida al 4-2-3-1, puntando sulla compattezza difensiva e sulle ripartenze guidate da Boutrah e Ariss, alle spalle di Parravicini.
Le probabili formazioni di Reims-Bastia—
Valori tecnici e obiettivi di classifica differenti, ma con il Bastia pronto a giocarsi le proprie chance con attenzione e sacrificio.
Reims (4-1-3-2): Jaouen, Akieme, Pallois, Ahouonon, Sekine, Gbane, Nakamura, Teuma, Leoni, Salama, Bassette. Allenatore: Karel Geraerts
Bastia (4-2-3-1): Placide, Guevara, Roncaglia, Guidi, Meynadier, Ducroq, Vincent, Ariss, Boutrah, Zaouai, Parravicini. Allenatore: Benoit Tavenot
© RIPRODUZIONE RISERVATA