Reims-Le Mans: streaming, analisi e probabili formazioni

Reims–Le Mans è uno degli ottavi più equilibrati della Coupe de France. I padroni di casa puntano su qualità e fattore campo

Stefano Sorce 2 febbraio - 23:35

La Coupe de France entra nel vivo con gli ottavi di finale e mette di fronte Reims-Le Mans, che si sfideranno martedì 3 febbraio 2026 allo Stade Auguste-Delaune. Una gara dal sapore quasi “da campionato”, vista la classifica di Ligue 2, ma con la pressione tipica delle partite a eliminazione diretta.

Dove vedere Reims-Le Mans in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Il momento delle due squadre — Il Reims arriva a questo appuntamento con grande fiducia. Dopo la dolorosa retrocessione e la finale persa di Coupe de France nella scorsa stagione, i biancorossi hanno reagito con forza e ora occupano il secondo posto in Ligue 2, a ridosso della vetta. La recente vittoria esterna per 1-0 contro il Clermont ha confermato lo stato di forma della squadra di Karel Geraerts, che ha vinto 10 delle ultime 12 partite tra tutte le competizioni. In coppa, il percorso del Reims è stato solido e autoritario, con successi convincenti anche contro avversari di categoria inferiore e una prova di maturità nella vittoria ai rigori contro Le Puy. Anche il rendimento casalingo è un fattore chiave: quattro vittorie consecutive allo Stade Auguste-Delaune, con appena un gol subito.

Il Le Mans, però, non è da meno. I giallorossi stanno vivendo una stagione eccellente e arrivano a Reims imbattuti da 20 partite ufficiali. Il successo per 2-0 sul campo del Troyes ha consolidato il terzo posto in Ligue 2, proprio alle spalle del Reims, rendendo questo ottavo di finale un confronto diretto ad altissima intensità.

Le probabili formazioni di Reims-Le Mans — Il Reims dovrebbe confermare il suo assetto abituale, puntando su equilibrio e qualità tra le linee. In porta spazio a Jaouen, chiamato soprattutto a gestire le uscite e il gioco con i piedi. La linea difensiva dovrebbe essere composta da Busi sulla destra e Akieme a sinistra, con Kone e Pallois centrali, coppia che garantisce fisicità e lettura delle situazioni difensive. In mezzo al campo, Zabi e Leoni avranno il compito di schermare la difesa e dare ordine alla manovra, alternandosi tra costruzione bassa e inserimenti senza palla. Sulla trequarti, Diarra e Nakamura agiranno sugli esterni, pronti a puntare l’uomo e ad accentrarsi, mentre Gbane dovrebbe muoversi tra le linee per collegare centrocampo e attacco. Davanti, Daramy parte favorito come riferimento offensivo, grazie alla sua velocità e alla capacità di attaccare la profondità.

Il Le Mans dovrebbe rispondere con un sistema più prudente ma molto compatto, basato su una difesa a tre. Tra i pali Kocik, elemento affidabile soprattutto nelle partite a eliminazione diretta. Davanti a lui, il terzetto difensivo formato da Eyoum, Yohou e Cossier, chiamati a mantenere densità centrale e a limitare gli spazi tra le linee. Sulle corsie esterne agiranno Lauray e Buades, fondamentali sia in fase difensiva sia nel supporto offensivo, soprattutto nelle transizioni. In mezzo al campo, Ribelin, Quarshie e Robin dovranno garantire aggressività, copertura e rapidità nel ribaltare l’azione, cercando di spezzare il ritmo del Reims. In attacco, la coppia Gueye–Rabillard sarà incaricata di lavorare molto senza palla, attaccando la profondità e sfruttando eventuali errori della difesa avversaria.

Reims (4-2-3-1): Jaouen; Busi, Kone, Pallois, Akieme; Zabi, Leoni; Diarra, Gbane, Nakamura; Daramy

Le Mans (3-5-2): Kocik; Eyoum, Yohou, Cossier; Lauray; Ribelin, Robin, Quarshie, Buades; Gueye, Rabillard.

