Remo-Fluminense: probabili formazioni e streaming gratis del match

Il Remo cerca punti importanti davanti al proprio pubblico, ma si troverà di fronte un Fluminense più attrezzato e con ambizioni di alta classifica

Stefano Sorce 11 marzo - 18:00

Nel cuore di Belém si prepara una sfida che mette di fronte due realtà molto diverse del calcio brasiliano. Al Mangueirão, il 13 marzo 2026 alle ore 00:00, si sfidano Remo-Fluminense in una gara che sulla carta sembra pendere dalla parte degli ospiti, ma che potrebbe comunque nascondere diverse insidie.

Dove vedere Remo-Fluminense in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l'account l'incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Il momento delle due squadre — Il Remo sta vivendo una stagione complicata e finora non è riuscito a trovare continuità nei risultati. La squadra ha raccolto soprattutto pareggi, segno di una buona organizzazione difensiva ma anche di una certa difficoltà a concretizzare le occasioni. Nell’ultima partita è arrivato uno 0-0 nel derby contro il Paysandu, un risultato che ha confermato la solidità difensiva ma anche i limiti offensivi. Nelle prime gare del campionato il Remo ha segnato solo sei gol subendone otto, dimostrando di avere ancora problemi di equilibrio. L’uomo più pericoloso in avanti resta Alef Manga, attaccante capace di creare occasioni e sfruttare gli spazi nelle ripartenze.

Il Fluminense, invece, sta disputando un campionato di alto livello e occupa una posizione nelle zone alte della classifica. La squadra arriva da uno 0-0 nel derby contro il Flamengo, partita molto intensa che ha mostrato ancora una volta la solidità difensiva del gruppo allenato da Luis Zubeldía. La formazione carioca ha dimostrato grande qualità offensiva nelle ultime settimane, creando un alto numero di occasioni e soprattutto sfruttando molto le corsie laterali. Un dato significativo riguarda i 27 calci d’angolo conquistati nelle ultime cinque partite, segno di una squadra che attacca costantemente.

Probabili formazioni di Remo-Fluminense — Il Remo dovrebbe schierarsi con un 4-2-3-1, cercando compattezza difensiva e ripartenze rapide.

Il Fluminense dovrebbe rispondere con lo stesso modulo ma con un atteggiamento più offensivo e aggressivo.

Remo (4-2-3-1): Rangel; Andrade, João Lucas, Kayky Almeida, Marllon; Patrick de Paula, Vitor Bueno; Zé Ricardo, José Welison, Alef Manga; João Pedro.

Fluminense (4-2-3-1): Fábio; Samuel Xavier, Claudio Gomes, Freytes, Renê; Martinelli, Otávio; Luciano Acosta; Serna, Canobbio, John Kennedy.

