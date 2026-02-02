Il Girone A di Serie C propone nel posticipo del lunedì sera una sfida diretta in piena zona playoff tra Renate e Alcione, in programma lunedì 2 febbraio alle ore 20:30. Una gara dal peso specifico elevato, con due squadre separate da un solo punto in classifica.
Il Renate si presenta all’appuntamento da settimo con 35 punti, mentre l’Alcione, quinto a quota 36, punta a difendere la propria posizione nelle zone nobili e a consolidare il vantaggio sulle inseguitrici.
La diretta di Renate-Alcione è disponibile in streaming sui palinsesti di Sisal, Lottomatica e Goldbet. Per seguire l’incontro è sufficiente avere un conto attivo, che consente l’accesso alla visione live e alle statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e giocatori.
Il momento delle due squadre—
Il Renate sta vivendo una fase positiva del campionato e, con 35 punti, è pienamente dentro la corsa playoff. La squadra allenata da Luciano Foschi punta su equilibrio tattico e organizzazione, cercando continuità soprattutto negli scontri diretti.
L’Alcione, quinto con 36 punti, si conferma una delle sorprese del girone. La formazione guidata da Giovanni Cusatis ha mostrato solidità e capacità di sfruttare le occasioni, mantenendo un rendimento costante che le permette di restare stabilmente nelle prime posizioni.
Le probabili formazioni di Renate-Alcione—
Entrambe le squadre dovrebbero confermare i rispettivi moduli. Il Renate si affida al 3-4-2-1, mentre l’Alcione risponde con il 4-3-1-2, sistema che privilegia il gioco tra le linee e la presenza offensiva.
Renate (3-4-2-1): Nobile, Riviera, Auriletto, Spedalieri, Giraldo, Rossi, Vassallo, Ghezzi, Cali, Delcarro, Spalluto. Allenatore: Luciano Foschi
Alcione (4-3-1-2): Agazzi, Scudieri, Miculi, Ciappellano, Pirola, Bright, Galli, Invernizzi, Pitou, Zamparo, Morselli. Allenatore: Giovanni Cusatis
