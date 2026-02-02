derbyderbyderby streaming Renate-Alcione streaming gratis: dove vedere la diretta tv live

La diretta streaming

Lo streaming gratis della gara di campionato Renate-Alcione: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet
Carmine Panarella
Il Girone A di Serie C propone nel posticipo del lunedì sera una sfida diretta in piena zona playoff tra Renate e Alcione, in programma lunedì 2 febbraio alle ore 20:30. Una gara dal peso specifico elevato, con due squadre separate da un solo punto in classifica.

Il Renate si presenta all’appuntamento da settimo con 35 punti, mentre l’Alcione, quinto a quota 36, punta a difendere la propria posizione nelle zone nobili e a consolidare il vantaggio sulle inseguitrici.

Hai tre possibilità per guardare Renate-Alcione in streaming gratis:

CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI RENATE-ALCIONE SU SISAL

GUARDA ORA LO STREAMING GRATIS DI RENATE-ALCIONE SU LOTTOMATICA

VUOI VEDERE LA DIRETTA STREAMING GRATIS DI RENATE-ALCIONE SU GOLDBET? CLICCA QUI

Dove vedere Renate-Alcione in diretta TV e in streaming LIVE

La diretta di Renate-Alcione è disponibile in streaming sui palinsesti di Sisal, Lottomatica e Goldbet. Per seguire l’incontro è sufficiente avere un conto attivo, che consente l’accesso alla visione live e alle statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e giocatori.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Lottomatica

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Goldbet

Per seguire lo streaming è sufficiente:

  • Registrarsi o accedere al conto Sisal, Lottomatica o Goldbet

  • Mantenere il conto attivo

  • Cercare Renate-Alcione nel palinsesto Live

    • Il momento delle due squadre

    Il Renate sta vivendo una fase positiva del campionato e, con 35 punti, è pienamente dentro la corsa playoff. La squadra allenata da Luciano Foschi punta su equilibrio tattico e organizzazione, cercando continuità soprattutto negli scontri diretti.

    L’Alcione, quinto con 36 punti, si conferma una delle sorprese del girone. La formazione guidata da Giovanni Cusatis ha mostrato solidità e capacità di sfruttare le occasioni, mantenendo un rendimento costante che le permette di restare stabilmente nelle prime posizioni.

    Le probabili formazioni di Renate-Alcione

    Entrambe le squadre dovrebbero confermare i rispettivi moduli. Il Renate si affida al 3-4-2-1, mentre l’Alcione risponde con il 4-3-1-2, sistema che privilegia il gioco tra le linee e la presenza offensiva.

    Renate (3-4-2-1): Nobile, Riviera, Auriletto, Spedalieri, Giraldo, Rossi, Vassallo, Ghezzi, Cali, Delcarro, Spalluto. Allenatore: Luciano Foschi

    Alcione (4-3-1-2): Agazzi, Scudieri, Miculi, Ciappellano, Pirola, Bright, Galli, Invernizzi, Pitou, Zamparo, Morselli. Allenatore: Giovanni Cusatis

    Guarda ora Renate-Alcione in diretta streaming gratis su Sisal.

    Vuoi vedere Renate-Alcione in diretta TV live su Lottomatica? Clicca qui.

    Per seguire lo streaming gratis di Renate-Alcione è sufficiente registrarsi su Goldbet tramite il link dedicato.

