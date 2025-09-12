Renate-Brescia, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis

La squadra di casa è 3° in classifica con 7 punti, gli ospiti 4° con 6. I brianzoli puntano a confermare il buon avvio di stagione, mentre Diana cerca il sorpasso con Vido e Maistrello in attacco.

Stefano Sorce 12 settembre 2025 (modifica il 12 settembre 2025 | 12:24)

Sabato 13 settembre 2025 alle ore 15:00 va in scena Renate-Union Brescia, match valido per il campionato di Serie C che si preannuncia particolarmente interessante. Per la squadra di Aimo Diana sarà un ulteriore banco di prova dopo il convincente successo contro la Pro Vercelli.

Dove vedere Renate-Brescia in diretta TV e in streaming LIVE — Scopriamo dove vedere il match tra Renate-Brescia in programma sabato 13 settembre alle ore 15.00. Scopriamo dove vedere il match che sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati. Inoltre il match sarà visibile anche su SKY SPORT (canale 251) e NOW e sulle applicazioni SkyGo e NowTv.

Il momento delle due squadre — Il Renate si trova attualmente al 3° posto con 7 punti (2 vittorie e 1 pareggio), mentre l'Union Brescia è al 4° posto con 6 punti (2 vittorie e 1 sconfitta). Per il Renate il tecnico Foschi ha dato già un’identità precisa ai suoi, con un gioco brillante che valorizza la qualità offensiva. A trascinare i brianzoli ci saranno Ghezzi, ex di turno, e il tridente che rappresenta l’arma più pericolosa della squadra.

Dall’altra parte, Diana, che a Renate ha scritto una pagina importante della sua carriera con 101 panchine, non potrà contare su Sorensen, ma ha intenzione di ripartire dallo stesso blocco delle ultime uscite. Curiosità: tre dei suoi fedelissimi, Guglielmotti, Spagnoli e Maistrello, sono stati allenati proprio da lui ai tempi della Brianza.

Le probabili formazioni di Renate-Brescia — Il Renate dovrebbe schierarsi con Nobile tra i pali; retroguardia a tre composta da Spedalieri, Auriletto e Riviera; a centrocampo Ghezzi, Delcarro, Rossi e Ruiz Giraldo; sulla trequarti Calì pronto a servire il tandem offensivo formato da Kolaj e Karlsson.

L’Union Brescia risponderà con Gori in porta; difesa a tre con Silvestri, Pasini e Rizzo; in mediana agiranno Guglielmotti, Zennaro, Balestrero e De Maria; Di Molfetta fungerà da raccordo tra centrocampo e attacco, supportando Vido e Maistrello in avanti.

Renate (3-4-1-2): Nobile; Spedalieri, Auriletto, Riviera; Ghezzi, Delcarro, Rossi, Ruiz Giraldo; Calì; Kolaj, Karlsson. Allenatore: Foschi

Union Brescia (3-4-1-2): Gori; Silvestri, Pasini, Rizzo; Guglielmotti, Zennaro, Balestrero, De Maria; Di Molfetta; Vido, Maistrello.Allenatore: Diana