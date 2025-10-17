Si riparte con le gare valide per il nuovo turno di Serie C, che offrono questa volta alcuni incrocio molto particolari: sabato 18 ottobre alle ore 14:30 si gioca la sfida tra Renate e Dolomiti Bellunesi, un'altra partita molto importante per determinare gli equilibri del Girone A. Vuoi assistere alla gara? Con Bet365 puoi seguire Renate-DolomitiGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.
Il momento delle due squadre—
Padroni di casa in un momento complicato con soli 9 punti conquistati in otto partite disputate e un sedicesimo posto che mette più di qualche preoccupazione: per il Renate questa prossima partita in programma può rappresentare la giusta occasione per rilanciarsi e invertire la rotta dopo un inizio difficile di stagione. Non sarà però semplice andare a punti, perché gli ospiti sono in una situazione simile. Le Dolomiti Bellunesi hanno soltanto un punto in più (10) e puntano al colpo esterno per tenere lontana il più possibile la zona retrocessione.
Le probabili formazioni di Renate-Dolomiti—
Renate (5-3-2): Nobile, Mastromonaco, Spedalieri, Auriletto, Riviera, Ghezzi, Delcarro, Rossi, Cali, Anelli, Spalluto. Allenatore: Luciano Foschi
Dolomiti (4-4-2): Consiglio, Saccani, Mondonico, Milesi, Gobetti, Agosti, Burrai, Mazzocco, Mignanelli, Olonisakin, Clemenza. Allenatore: Andrea Bonatti
