Renate-Novara: dove vedere la Serie C in TV e in Streaming Gratis

Renate-Novara, match valido il 34° turno: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Serie C su Bet365

Vincenzo Bellino Redattore 28 marzo 2026 (modifica il 28 marzo 2026 | 01:30)

Renate-Novara, una partita che mette in palio punti pesanti e che potrebbe stravolgere anche gli equilibri in zona playoff. La squadra di casa sogna di scalare ulteriormente la classifica, blindando anzitempo la qualificazione alla post-season, obiettivo per cui competono anche gli ospiti che devono però difendere l'attuale decima posizione.

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Qui Renate — Il Renate si presenta a questo appuntamento al 5º posto con 53 punti, in piena corsa per migliorare il proprio piazzamento. Dopo tre vittorie consecutive contro Inter U23, Dolomiti Bellunesi e Lecco, la squadra ha rallentato nelle ultime uscite: due pareggi contro Lumezzane (0-0) e Virtus Verona (2-2), seguiti dalla sconfitta interna contro il Vicenza (1-3). In casa il rendimento resta comunque solido, con 23 punti in 16 gare.

Qui Novara — Il Novara arriva invece con uno stato di forma tra i migliori del momento, grazie a una striscia di 9 risultati utili (4 vittorie e 5 pareggi) che lo hanno portato al 10º posto con 44 punti, ultimo utile per i playoff. Nelle ultime tre gare ha pareggiato con Pergolettese (1-1) e Lecco (0-0) e battuto nettamente l’Alcione (3-0). In trasferta si conferma squadra difficile da superare, con 11 pareggi su 16 partite e solo 2 sconfitte.

Renate-Novara, probabili formazioni — Renate (3-5-2): Nobile; Spedalieri, Auriletto, Riviera; De Zen, Delcarro, Vassallo, Bonetti, Vesentini; Karlsson, Ekuban. Allenatore: Luciano Foschi

Novara (3-4-1-2): Boseggia; Cannavaro, Lorenzini, Lartey; Valdesi, Basso, Collodel, Agyemang; Ledonne; Da Graca, Lanini. Allenatore: Andrea Dossena