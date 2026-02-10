Lo streaming gratis della gara di campionato Renate-Triestina: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet

Carmine Panarella 10 febbraio 2026 (modifica il 10 febbraio 2026 | 10:42)

Il Girone A di Serie C propone un confronto sulla carta sbilanciato ma comunque ricco di significati allo stadio Città di Meda, dove Renate e Triestina si affrontano mercoledì 11 febbraio alle ore 18:00. I padroni di casa occupano il quinto posto con 39 punti e puntano a restare stabilmente in zona playoff, mentre gli ospiti sono ultimi in classifica con appena 4 punti e cercano segnali di reazione in una stagione estremamente complicata. La distanza in graduatoria è ampia, ma il match resta delicato per entrambe per motivazioni opposte.

Hai tre possibilità per guardare Renate-Triestina in streaming gratis:

Dove vedere Renate-Triestina in diretta TV e streaming LIVE — La partita è disponibile in diretta streaming per tutti gli utenti registrati su Sisal, Lottomatica e Goldbet. È sufficiente mantenere il conto attivo per accedere alla visione dell’incontro e seguire il match live, con statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e giocatori.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Lottomatica

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Goldbet

Per seguire lo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere a Sisal, Lottomatica o Goldbet

Mantenere il conto attivo

Cercare Renate-Triestina nel palinsesto Live

Il momento delle due squadre — Il Renate, quinto con 39 punti, sta vivendo una stagione positiva, costruita su equilibrio tattico e continuità di rendimento. La squadra di Luciano Foschi ha dimostrato solidità soprattutto nelle gare casalinghe, dove riesce spesso a imporre ritmo e organizzazione, elementi fondamentali per restare nelle posizioni che contano.

La Triestina, ventesima a quota 4, attraversa invece un campionato estremamente difficile. La formazione guidata da Geppino Marino fatica a trovare continuità e risultati, ma ogni gara rappresenta un’occasione per provare a ricostruire fiducia e identità, anche contro avversari di livello superiore.

Le probabili formazioni di Renate-Triestina — Il Renate dovrebbe confermare il 3-4-2-1, modulo che garantisce compattezza difensiva e buone soluzioni tra le linee. L’obiettivo è mantenere il controllo del centrocampo e sfruttare la qualità offensiva per mettere pressione costante alla retroguardia avversaria.

La Triestina risponde con il 5-3-2, un assetto prudente pensato per coprire gli spazi e limitare i rischi. La priorità sarà restare ordinati e compatti, provando a colpire nelle rare occasioni concesse dal match.

Renate (3-4-2-1): Nobile, Riviera, Auriletto, Spedalieri, Giraldo, Rossi, Vassallo, Ghezzi, Cali, Delcarro, Spalluto. Allenatore: Luciano Foschi

Triestina (5-3-2): Matosevic, Silvestro, Moretti, Silvestri, Anzolin, D'Amore, Crnigoj, Jonsson, Ionita, Kljajic, Faggioli. Allenatore: Geppino Marino