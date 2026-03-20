Non perdere Renate-Vicenza: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 20 marzo 2026 (modifica il 20 marzo 2026 | 17:26)

Il Girone A di Serie C promette spettacolo in questo weekend di calcio. Domani, 21 marzo, scenderanno in campo Renate e Vicenza, sfida delicatissima in chiave playoff. Il match, valido per la trentatreesima giornata del campionato, avrà inizio alle 17:30. Scopri come guardare la partita in diretta tv e streaming live.

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Dove vedere Renate-Vicenza in diretta TV e streaming gratis — Renate-Vicenza sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

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Il momento delle due squadre — Renate e Vicenza si affrontano in momenti molto diversi della loro stagione. Il Vicenza è già in Serie B matematicamente: il loro campionato è stato a senso unico, 24 vittorie e 6 pareggi in stagione con soltanto due sconfitte, di cui una appena tre settimane fa. La formazione ospite infatti è reduce da ben quattro vittorie nelle ultime cinque partite, per un totale di 12 punti strappati su 15 a disposizione. Nonostante il suo obiettivo stagionale sia stato raggiunto, resta la grande favorita per la vittoria.

Il Renate infatti è al sesto posto, ma è in piena corsa per ottenere un posizionamento ai playoff migliore. Il Lecco, al terzo gradino del podio, dista soltanto un punto e quindi questa sfida è delicatissima per l'equilibrio della classifica. I padroni di casa si presentano con due pareggi, contro Virtus Verona e Lumezzane, ma continuano comunque la loro striscia di risultati utili ottenuti consecutivamente.

Le probabili formazioni di Renate-Vicenza — Entrambe le formazioni scenderanno in campo con il 3-5-2, modulo contenitivo che prevede un folto centrocampo e due riferimenti offensivi. Quelli di Foschi saranno Ekuban e Karlsson, mentre per Gallo Stuckler e Capello.

Renate (3-5-2): Nobile; Spedalieri, Auriletto, Riviera; Delcarro, Cali, Vassallo, Bonetti, Vesentini; Karlsson, J. Ekuban. Allenatore: Foschi.

Vicenza (3-5-2): Gagno; Cuomo, Leverbe, Sandon; Caferri, Zonta, Carraro, Pellizzari, F. Costa; Stuckler, Capello. Allenatore: F. Gallo.