Rennes-Lille live: streaming gratis e diretta TV del match di Ligue 1

Segui Rennes-Lille in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di Ligue 1

Redazione Derby Derby Derby 14 marzo 2026 (modifica il 14 marzo 2026 | 20:08)

Rennes-Lille è uno dei match più interessanti della 26esima giornata di Ligue 1 francese. Padroni di casa e ospiti infatti si trovano rispettivamente al quinto e sesto posto in classifica e della sfida del Roazhon Park ci si aspetta spettacolo. Calcio d'inizio domenica 15 marzo alle ore 20,45.

Dove vedere Rennes-Lille in diretta TV e streaming gratis — Rennes-Lille è offerta in diretta streaming gratis su SISAL la piattaforma che trasmette in diretta i principali eventi di calcio a livello mondiale, inclusa tutta la Ligue 1 francese. Il live del match è visibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura e l'attivazione di un nuovo conto tramite il link dedicato, con una scommessa effettuata e un saldo attivo, consente di accedere a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto, ma anche a un servizio esclusivo di statistiche in tempo reale.

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Il match sarà anche disponibile in diretta tv su Sky Sport per chi ha un abbonamento a pagamento, ma l’attivazione del conto gioco è l'unica opzione possibile per guardare gratuitamente Rennes-Lille in diretta live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere.

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Rennes-Lille, come stanno le due squadre? — Il Rennes con le sue quattro vittorie consecutive è la squadra più in forma della Ligue 1. I rossoneri hanno 43 punti in classifica frutto di 12 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte con 42 goal all'attivo e 35 al passivo. La squadra arriva dal rotondo 4-0 in trasferta contro il Nizza

Il Lille ha solo due punti in meno dei rivali, complice il pareggio 1-1 contro il Lorient della scorsa giornata. Il LOSC ha finora un ruolino di marcia di 12 vinte, 5 pareggiate e 8 perse con 38 goal segnati e 32 subiti. Nel girone di andata a campi inverti lo scorso gennaio successo 2-0 del Rennes in trasferta in 11 contro 10 per dal 15esimo minuto.

Le probabili formazioni di Rennes-Lille — Rennes col 4-3-3: Samba in porta; Nagida, Rouault, Brassier e Merlin in difesa; Szymanski, Rongier e Camara in mediana; Tamari, Lepaul e Nordin in attacco. Lille che risponde col 4-2-3-1: Ozer fra i pali; Meunier, Ngoy, Mandi e Perraud in difesa; Bouaddi e Bentaleb in mediana; Correia, Mukau e Haraldsson a supporto di Fernandez.

RENNES (4-3-3) - Samba in porta; Nagida, Rouault, Brassier e Merlin in difesa; Szymanski, Rongier e Camara in mediana; Tamari, Lepaul e Nordin. All. Haise

LILLE (4-2-3-1) - Ozer; Meunier, Ngoy, Mandi, Perraud; Bouaddi, Bentaleb; Correia, Mukau, Haraldsson, Fernandez. All. Genesio