La diretta streaming

Lo streaming gratis della gara di campionato Rennes-Lorient: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet
La Ligue 1 francese propone una sfida interessante al Roazhon Park, dove Rennes e Lorient si affrontano sabato 24 gennaio alle ore 17:00. Un derby bretone che mette in palio punti pesanti per la zona europea, con i padroni di casa intenzionati a sfruttare il fattore campo e gli ospiti chiamati a una prestazione solida per restare agganciati alla parte centrale della classifica.

Hai tre possibilità per guardare Rennes-Lorient in streaming gratis:

Dove vedere Rennes-Lorient in diretta TV e in streaming LIVE

La gara sarà visibile in streaming gratuito su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Per accedere alla diretta è sufficiente registrarsi tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 10 euro, che consente di seguire Rennes-Lorient e tutti gli altri eventi presenti nel palinsesto live.

Per accedere allo streaming è sufficiente:

  • Registrarsi o accedere al proprio conto Sisal, Lottomatica o Goldbet

  • Avere un saldo attivo o aver piazzato una scommessa nelle ultime 24 ore

  • Cercare “Rennes-Lorient” nella sezione Live Streaming

    • Il momento delle due squadre

    Il Rennes, sesto a 31 punti, arriva a questo appuntamento con ambizioni europee ben definite. La squadra guidata da Habib Beye sta mostrando buona continuità, soprattutto in casa, dove riesce a imporre ritmo e intensità. Il 4-4-2 garantisce equilibrio e valorizza il peso offensivo di Embolo e Lepaul, supportati dalla qualità in mezzo al campo.

    Il Lorient, dodicesimo con 22 punti, naviga in una zona di classifica più tranquilla ma non può permettersi cali di concentrazione. La formazione di Olivier Pantaloni punta su compattezza e ripartenze, affidandosi a un 3-4-2-1 pensato per coprire bene il campo e colpire negli spazi lasciati dagli avversari.

    Le probabili formazioni di Rennes-Lorient

    Assetti tattici ben definiti per entrambe le squadre: Rennes orientato a fare la partita, Lorient pronto a difendersi con ordine e ripartire con rapidità.

    Rennes (4-4-2): Samba, Seidu, Jacquet, Brassier, Merlin, Blas, Camara, Rongier, Fofana, Embolo, Lepaul. Allenatore: Habib Beye

    Lorient (3-4-2-1): Mvogo, Faye, Talbi, Meité, Kouassi, Abergel, Ebong, Bris, Pagis, Makengo, Bamba. Allenatore: Olivier Pantaloni

