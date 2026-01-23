La Ligue 1 francese propone una sfida interessante al Roazhon Park, dove Rennes e Lorient si affrontano sabato 24 gennaio alle ore 17:00. Un derby bretone che mette in palio punti pesanti per la zona europea, con i padroni di casa intenzionati a sfruttare il fattore campo e gli ospiti chiamati a una prestazione solida per restare agganciati alla parte centrale della classifica.
Il momento delle due squadre—
Il Rennes, sesto a 31 punti, arriva a questo appuntamento con ambizioni europee ben definite. La squadra guidata da Habib Beye sta mostrando buona continuità, soprattutto in casa, dove riesce a imporre ritmo e intensità. Il 4-4-2 garantisce equilibrio e valorizza il peso offensivo di Embolo e Lepaul, supportati dalla qualità in mezzo al campo.
Il Lorient, dodicesimo con 22 punti, naviga in una zona di classifica più tranquilla ma non può permettersi cali di concentrazione. La formazione di Olivier Pantaloni punta su compattezza e ripartenze, affidandosi a un 3-4-2-1 pensato per coprire bene il campo e colpire negli spazi lasciati dagli avversari.
Le probabili formazioni di Rennes-Lorient—
Assetti tattici ben definiti per entrambe le squadre: Rennes orientato a fare la partita, Lorient pronto a difendersi con ordine e ripartire con rapidità.
Rennes (4-4-2): Samba, Seidu, Jacquet, Brassier, Merlin, Blas, Camara, Rongier, Fofana, Embolo, Lepaul. Allenatore: Habib Beye
Lorient (3-4-2-1): Mvogo, Faye, Talbi, Meité, Kouassi, Abergel, Ebong, Bris, Pagis, Makengo, Bamba. Allenatore: Olivier Pantaloni
