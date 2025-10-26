Rennes-Nizza in diretta streaming gratis: dove vedere la partita

Rennes-Nizza: analisi completa della sfida di Ligue 1 con stato di forma, focus tattico della partita del 26 ottobre 2025 e dove vederla gratis in streaming

Stefano Sorce 26 ottobre - 00:07

Sfida interessante allo Stade du Roudourou domenica 26 ottobre 2025 alle ore 17:15, dove il Rennes ospita il Nizza in un confronto che vale punti pesanti per rilanciarsi nelle zone europee della classifica. Guarda ora Rennes-Nizza GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.

Dove vedere Rennes-Nizza in diretta TV e streaming gratis — La diretta del match è usufruibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, permette di accedere non solo a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideale per approfondire ogni aspetto dell’incontro. Si tratta di una grande opportunità per seguire la sfida della Ligue1 comodamente dal proprio dispositivo, ovunque ci si trovi. Con l’attivazione del conto Bet365 è quindi possibile guardare gratuitamente Rennes-Nizza in diretta live.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto Bet365

Mantieni attivo il tuo conto o effettua una scommessa

Cerca Rennes-Nizza sul palinsesto Bet365

Come arrivano le due squadre — Imbattuto da sei giornate in Ligue 1, il Rennes ha però il problema opposto: troppi pareggi. I quattro “X” consecutivi hanno rallentato la risalita verso le posizioni più nobili, nonostante una buona continuità di prestazioni. Lo 0-0 contro l’Auxerre ha lasciato un misto di rammarico e fiducia: la squadra crea, ma manca incisività negli ultimi metri. Buone notizie arrivano dall’infermeria: rosa praticamente al completo.

Il successo per 3-2 sul Lione ha restituito entusiasmo ai rossoneri della Costa Azzurra. La squadra di Franck Haise ha mostrato importanti segnali di crescita, soprattutto sul piano della personalità. Tuttavia, i problemi difensivi restano evidenti e le assenze non aiutano: fuori Moffi, Bombito, Abdelmonem e Ndayishimiye, tutti uomini potenzialmente titolari. Una vera sfida di carattere, dunque, per una formazione che vuole stabilizzarsi nella parte alta della graduatoria.

Le probabili formazioni di Rennes-Nizza — Il Rennes dovrebbe presentarsi con Samba in porta; Rouault, Seidu e Jacquet a formare una retroguardia a tre. Sulle fasce spazio alla spinta di Blas e Merlin, mentre in mezzo Camara, Rongier e Fofana avranno il compito di mantenere il controllo della gara. In avanti, la coppia Embolo-Lepaul proverà a sfruttare le difficoltà difensive del Nizza.

Il Nizza risponderà con Diouf tra i pali; Mendy, Oppong e Bah in difesa. Sulle corsie laterali agiranno Clauss e Bard, fondamentali per dare sbocchi laterali alla manovra. In mezzo, il duo Vanhoutte-Sanson dovrà far filtro e supportare il tridente formato da Cho, Carlos e Diop, chiamato a rendere pericolosi gli attacchi in transizione.

Rennes (3-5-2): Samba; Rouault, Seidu, Jacquet; Blas, Camara, Rongier, Fofana, Merlin; Embolo, Lepaul. Allenatore: Beye.

Nice (3-4-3): Diouf; Mendy, Oppong, Bah; Clauss, Vanhoutte, Sanson, Bard; Cho, Carlos, Diop. Allenatore: Haise.

Non perdere Rennes-NizzaIN DIRETTA STREAMING GRATIS SU BET365! Guarda ora la partita valida per la Ligue1 comodamente da casa o in mobilità, con statistiche e dati in tempo reale.