L’undicesima giornata di Ligue 1 propone una sfida interessante tra Stade Rennais e RC Strasbourg, due squadre con obiettivi diversi ma entrambe in cerca di conferme. Scopri come seguire la sfida di Ligue 1 Rennes-Strasburgo GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.
Qui Rennes—
Il Rennes, attualmente al decimo posto con 12 punti, ha vissuto un avvio di stagione altalenante, con 2 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte. Nonostante il potenziale offensivo, la squadra di Habib Bèye fatica a concretizzare le occasioni (14 gol fatti, 16 subiti).
Qui Strasburgo—
Il RC Strasbourg, invece, è la sorpresa di questa prima parte di campionato. Gli uomini di Liam Rosenior occupano il 4° posto con 19 punti (6 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte) e un eccellente bilancio di 21 gol segnati e 12 subiti. In trasferta, il rendimento è positivo ma non impeccabile: 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.
Rennes-Strasburgo, probabili formazioni—
RENNES (3-5-2): Samba; Seidu, Jacquet, Brassier; Frankowski, Camara, Rongier, Cisse, Merlin; Lepaul, Embolo. Allenatore: Habib Beye
STRASBURGO (3-4-2-1): Penders; Doue, Hogsberg, Sarr; Outtara, El Mourabet, Barco, Moreira; Godo, Nanasi; Panichelli. Allenatore: Liam Rosenior
