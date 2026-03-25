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QUALIFICAZIONI

Repubblica Ceca-Irlanda, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

Repubblica Ceca Irlanda dove vedere
La sfida è in programma alle ore 20:45 di giovedì 26 marzo alla Fortuna Arena di Praga
Filippo Montoli
Filippo Montoli

Cominciano i playoff delle qualificazioni per i prossimi Mondiali e tra le partite in programma c'è Repubblica Ceca-Irlanda. La partita è in programma giovedì 26 marzo alle ore 20:45 alla Fortuna Arena. La vincente della sfida affronterà in finale una tra Danimarca e Macedonia del Nord. Ecco dove vedere in diretta tv e streaming Repubblica Ceca-Irlanda.

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Repubblica Ceca-Irlanda, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

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La partita valida per la semifinale delle qualificazioni ai Mondiali 2026 e in programma giovedì alle ore 20:45 sarà visibile in diretta streaming su Uefa.tv. È necessario iscriversi alla piattaforma per avere accesso al contenuto. In alternativa, la sfida si potrà seguire su SkySport e su Sky Go, ma esclusivamente durante la Diretta Gol ai canali 202 e 251.

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Lo stato di forma delle due squadre

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La Repubblica Ceca è nel bel mezzo di uno scandalo scommesse, il che non consente alla Nazionale di giocare nel clima migliore. La squadra dell'Est Europa arriva dal secondo posto nel Gruppo L, alle spalle della Croazia. Schick e compagni non hanno chiuso bene il 2025. 6-0 su Gibilterra a parte, hanno perso con le Isole Faroe per 2-1 e pareggiato 0-0 con la Croazia.

Al contrario, l'Irlanda ha guadagnato l'accesso ai playoff con un finale di stagione incredibile, chiuso dal folle scontro diretto con l'Ungheria. La squadra dell'islandese Hallgrimsson ha vinto le ultime tre partite: 1-0 con l'Armenia, 2-0 con il Portogallo e 2-3 con i magiari. La tripletta di Parrott (con l'ultima rete al 96esimo) ha fatto esplodere di gioia un'intera Nazione che ora proverà a ripetere l'impresa.

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BUDAPEST, HUNGARY - NOVEMBER 16: Troy Parrott della Repubblica di Irlanda esulta dopo aver segnato il secondo gol per la sua squadra durante la partita di qualizicazione ai Mondiali 2026 tra Ungheria e Repubblica di Irlanda il 6 novembre 2025. (Foto di David Balogh/Getty Images)

Le probabili formazioni

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Miroslav Koubek non ha a disposizione il solo Jaros per l'importante gara di giovedì. Situazione peggiore per Hallgrimsson, che non ha potuto portare Cullen, Johnston e Bazunu. Le due squadre dovrebbero scendere in campo così:

REPUBBLICA CECA (4-2-3-1): Kovar; Coufal, Vitík, Krejčí, Zelený; Souček, Sadílek; Černý, Červ, Kusej; Vydra. Allenatore: Miroslav Koubek.

IRLANDA (3-4-2-1): Kelleher; O'Shea, Collins, O'Brien; Coleman, Scales, Taylor, Molumby; Azaz, Ogbene; Parrott. Allenatore: Heimir Hallgrimsson.

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