Le qualificazioni africane ai Mondiali di calcio del 2026 ci propongono questa settimana diverse partite in palinsesto: mercoledì 8 ottobre alle ore 18:00 si affrontano la Repubblica Centrafricana e il Ghana. Sulla carta è una sfida a dir poco impari, con i padroni di casa chiamati all'impresa quantomeno per restare lontani dall'ultimo posto in classifica e gli ospiti lanciatissimi in testa. Non sono da escludere però colpi di scena, perché in queste gare tutto può accadere. Vuoi assistere alla gara? Con Bet365 puoi seguire Repubblica Centrafricana-Ghana GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.
Dove vedere Repubblica Centrafricana-Ghana in diretta TV e in streaming LIVE—
La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfette per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Si tratta di un’occasione unica per gustarti la grande sfida delle qualificazioni africane ai Mondiali del 2026 direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. È possibile registrarsi ora su Bet365, attivare il conto e guardare gratis Repubblica Centrafricana-Ghana in diretta live. Il match, in programma mercoledì 8 ottobre alle ore 18:00 sarà visibile sulla piattaforma a cui è possibile registrarsi in pochi passaggi.
Il momento delle due squadre—
Ghana saldamente al primo posto a quota 19 punti con un bel +11 alla voce “differenza reti”. Questo match può rappresentare per i padroni di casa una ghiotta opportunità di allungare in classifica e blindare il primato. I padroni di casa invece sono fermi al penultimo posto a 5 punti, davanti solo al Ciad fanalino di coda.
Le probabili formazioni di Repubblica Centrafricana-Ghana—
Repubblica Centrafricana-Ghana (5-3-2): Abimala, Yangao, Gambor, Youga, Fordeau, Beyissa, Malipangou, Basse-Zokana, Ngoma, Djimet, Oualengbe. Allenatore: Eloge Enza-Yamissi
Ghana (3-4-3): Asare, Adjetey, Djiku, Salisu, Yirenkyi, Sibo, Partey, Mensah, Kudus, Ayew, Semenyo. Allenatore: Otto Addo
