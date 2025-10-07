derbyderbyderby streaming Repubblica Centrafricana-Ghana, dove vederla in diretta TV e streaming LIVE

Le due compagini si affrontano con obiettivi ben diversi: ospiti padroni del girone, padroni di casa penultimi davanti solo al Ciad fanalino di coda. 
Carmine Panarella
Carmine Panarella

Le qualificazioni africane ai Mondiali di calcio del 2026 ci propongono questa settimana diverse partite in palinsesto: mercoledì 8 ottobre alle ore 18:00 si affrontano la Repubblica Centrafricana e il Ghana. Sulla carta è una sfida a dir poco impari, con i padroni di casa chiamati all'impresa quantomeno per restare lontani dall'ultimo posto in classifica e gli ospiti lanciatissimi in testa. Non sono da escludere però colpi di scena, perché in queste gare tutto può accadere. Vuoi assistere alla gara? Con Bet365 puoi seguire Repubblica Centrafricana-Ghana GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Dove vedere Repubblica Centrafricana-Ghana in diretta TV e in streaming LIVE

La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfette per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Si tratta di un’occasione unica per gustarti la grande sfida delle qualificazioni africane ai Mondiali del 2026 direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. È possibile registrarsi ora su Bet365, attivare il conto e guardare gratis Repubblica Centrafricana-Ghana in diretta live. Il match, in programma mercoledì 8 ottobre alle ore 18:00 sarà visibile sulla piattaforma a cui è possibile registrarsi in pochi passaggi.

Repubblica Centrafricana-Ghana, dove vederla in diretta TV e streaming LIVE- immagine 2
Otto Addo, allenatore Ghana (Foto di Harry Murphy/Getty Images)

Il momento delle due squadre

Ghana saldamente al primo posto a quota 19 punti con un bel +11 alla voce “differenza reti”. Questo match può rappresentare per i padroni di casa una ghiotta opportunità di allungare in classifica e blindare il primato. I padroni di casa invece sono fermi al penultimo posto a 5 punti, davanti solo al Ciad fanalino di coda. 

Le probabili formazioni di Repubblica Centrafricana-Ghana

Repubblica Centrafricana-Ghana (5-3-2): Abimala, Yangao, Gambor, Youga, Fordeau, Beyissa, Malipangou, Basse-Zokana, Ngoma, Djimet, Oualengbe. Allenatore: Eloge Enza-Yamissi

Ghana (3-4-3): Asare, Adjetey, Djiku, Salisu, Yirenkyi, Sibo, Partey, Mensah, Kudus, Ayew, Semenyo. Allenatore: Otto Addo

