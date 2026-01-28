Lo streaming gratis della gara di campionato Riestra-Defensa y Justicia: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet

Carmine Panarella 28 gennaio - 12:00

Il campionato argentino propone la sfida tra Riestra e Defensa y Justicia, in programma giovedì 29 gennaio alle ore 21:00. Un confronto interessante tra due squadre con identità molto diverse, chiamate a fare punti in una fase delicata della stagione.

Hai tre possibilità per guardare Riestra-Defensa y Justicia in streaming gratis:

Dove vedere Riestra-Defensa y Justicia in diretta TV e in streaming LIVE — La partita sarà visibile in streaming gratuito su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Per accedere alla diretta è necessario registrarsi tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 10 euro, che consente di seguire l’evento live e di avere accesso all’intero palinsesto con statistiche aggiornate in tempo reale.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Lottomatica

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Goldbet

Per accedere allo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al proprio conto Sisal, Lottomatica o Goldbet

Avere un saldo attivo o aver piazzato una scommessa

Cercare “Riestra-Defensa y Justicia” nella sezione Live Streaming

Il momento delle due squadre — Il Riestra si presenta a questa gara con l’obiettivo di sfruttare il fattore campo e la propria organizzazione difensiva. La squadra di Gustavo Benitez è costruita per essere compatta, con linee strette e grande attenzione alla fase di non possesso, cercando di colpire attraverso ripartenze e palle inattive.

Il Defensa y Justicia, guidato da Mariano Soso, è invece una formazione più propositiva, abituata a tenere il pallino del gioco e ad attaccare con molti uomini. La qualità a centrocampo e la mobilità del tridente offensivo rappresentano i principali punti di forza degli ospiti.

Le probabili formazioni di Riestra-Defensa y Justicia — Il Riestra dovrebbe schierarsi con il 5-3-2, modulo pensato per proteggere la difesa e rendere difficile trovare spazi tra le linee. Il Defensa y Justicia risponde con il 3-4-3, assetto offensivo che punta sull’ampiezza e sulla pressione alta.

Riestra (5-3-2): Arce, Sansotre, Barbieri, Paz, Mino, Goitia, Alonso, Monje, Celiz, Herrera, Diaz. Allenatore: Gustavo Benitez

Defensa y Justicia (3-4-3): Bologna, Delgado, Fernandez, Ferreira, Miranda, Molinas, Gutiérrez, Cannavo, Lobato, Gutiérrez, Osorio. Allenatore: Mariano Soso