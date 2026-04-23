Partita sporca, di quelle che si decidono più sulla gestione che sul talento puro. Venerdì 24 aprile 2026, alle ore 22:00, il Deportivo Riestra ospita l’Independiente in una sfida che mette a confronto due squadre con identità molto diverse. CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI RIESTRA-INDEPENDIENTE SU BET365

Dove vedere Riestra-Independiente in diretta TV ed in streaming LIVE

Gli utenti registrati su Bet365 avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di BET365

Il momento delle squadre

Il Riestra arriva in difficoltà evidente. I risultati recenti parlano chiaro: poche vittorie, tanti pareggi e una produzione offensiva estremamente limitata. Segna poco, crea poco, e questo lo costringe a giocare partite sempre sul filo. La squadra prova a restare compatta, ma quando deve fare la partita emergono tutti i limiti.

L’Independiente, invece, ha numeri più convincenti. Alterna prestazioni diverse, ma ha una capacità offensiva superiore e più soluzioni negli ultimi metri. La vittoria contro il Defensa y Justicia ha confermato che, quando trova ritmo, può fare male. Resta qualche fragilità difensiva, ma nel complesso è una squadra più completa.

Le probabili formazioni di Riestra-Independiente

Riestra con Arce tra i pali, difesa a tre composta da Barbieri, Randazzo e Miño, chiamata a reggere contro un attacco più tecnico e dinamico. A centrocampo Watson, Goitia, Monje, Garcia e Sayavedra avranno il compito di coprire e costruire, mentre davanti Alonso e Herrera formeranno una coppia offensiva che dovrà sfruttare al massimo le poche occasioni.

Independiente con Rey in porta, linea difensiva composta da Arias, Lomonaco, Valdéz e Zabala. A centrocampo Pérez Curci, Marcone e Malcorra garantiranno qualità e gestione, mentre davanti Gutiérrez, Ávalos e Abaldo formeranno un tridente più mobile e pericoloso.

Deportivo Riestra (3-5-2): Arce; Barbieri, Randazzo, Miño; Watson, Goitia, Monje, Garcia, Sayavedra; Alonso, Herrera.

Indipendente (4-3-3): Rey; Arias, Lomonaco, Valdéz, Zabala; Perez Curci, Marcone, Malcorra; Gutiérrez, Ávalos, Abaldo.

CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI RIESTRA-INDEPENDIENTE SU BET365