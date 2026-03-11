Deportivo Riestra e Gimnasia Mendoza si affrontano in una sfida tra due squadre che stanno vivendo un avvio di stagione difficile

Stefano Sorce 11 marzo - 15:40

Una partita che pesa soprattutto nella parte bassa della classifica mette di fronte due squadre ancora alla ricerca di continuità. Deportivo Riestra-Mendoza si sfidano il 12 marzo 2026 alle ore 21:00, in un confronto che potrebbe diventare decisivo per cambiare l’inerzia dell’inizio di stagione di entrambe le formazioni.

Vuoi vedere Deportivo Riestra-Mendoza in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto del match Deportivo Riestra-Mendoza sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA

Dove vedere Deportivo Riestra-Mendoza in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Il momento delle due squadre — Il Deportivo Riestra vive una situazione complicata: dopo otto giornate di campionato non ha ancora trovato la vittoria, raccogliendo cinque pareggi e tre sconfitte. La squadra ha dimostrato una certa solidità difensiva ma continua a faticare moltissimo in fase offensiva. Nelle ultime cinque partite il Riestra ha ottenuto quattro pareggi e una sconfitta, segnando appena 0,2 gol di media a partita. L’ultimo risultato è stato lo 0-0 contro il Platense, una gara che ha confermato il trend di partite estremamente chiuse.

Il Gimnasia Mendoza occupa invece il 13º posto, appena sopra i rivali, con un bilancio di 2 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte. La squadra ha mostrato una fase offensiva leggermente più efficace rispetto al Riestra, con 0,8 gol di media nelle ultime cinque partite, ma anche una difesa meno solida. L’ultimo risultato è stato il pareggio 1-1 contro il Boca Juniors, seguito da un altro pareggio contro l’Independiente. In trasferta il Gimnasia ha dimostrato una certa capacità di restare competitivo, conquistando metà dei punti stagionali lontano da casa.

Vuoi vedere Deportivo Riestra-Mendoza in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto del match Deportivo Riestra-Mendoza sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA