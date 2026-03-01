Riestra-Platense: dove vedere la partita in streaming gratis

Segui Riestra-Platense in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match

Michele Massa 1 marzo 2026 (modifica il 2 marzo 2026 | 17:04)

All’Estadio Guillermo Laza di Flores, in Argentina, il Deportivo Riestra ospiterà il Platense nell’incontro valido per l’ottava giornata della Liga Profesional. Il calcio d’inizio è fissato per lunedì 2 marzo 2026 alle 23:15 ora italiana.

Hai tre possibilità per vedere la sfida senza pagare alcun abbonamento:

Dove vedere Riestra-Platense in diretta TV e streaming gratis — La sfida sarà disponibile in diretta streaming gratis su SISAL, GOLDBET E LOTTOMATICA, le piattaforme che trasmettono live i principali eventi sportivi nazionali e internazionali, inclusa tutto il campionato argentino.

La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo che consente di accedere a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto, ma anche a un servizio esclusivo di statistiche in tempo reale.

Clicca sull'immagine per accedere al palinsesto completo di live streaming gratis di SISAL

Vuoi conoscere tutto il programma live streaming di GOLDBET? Clicca sull'immagine

Se clicchi sull'immagine avrei accesso a centinaia di streaming gratis ogni settimana su LOTTOMATICA

La registrazione e l’attivazione del conto SISAL, GOLDBET o LOTTOMATICA è invece l'unico modo per guardare gratuitamente la sfida in streaming live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere, senza alcun costo aggiuntivo e nessun abbonamento.

Come accedere allo streaming?

Registrati o accedi a SISAL GOLDBET o LOTTOMATICA

Mantieni saldo attivo o effettua una scommessa;

Cerca Riestra-Platense nella sezione Live Streaming.

Il momento delle due squadre — L’ultimo confronto ufficiale tra le due squadre risale al 25 ottobre 2025 e terminò senza reti. Le statistiche di quella partita evidenziarono un predominio evidente degli ospiti: possesso palla 70% contro 30%, calci d’angolo 10 a 2, tiri nello specchio 5 contro 0, falli 7 contro 13 e cartellini gialli 1 contro 3 a favore del Platense.

Complessivamente, le due formazioni si sono affrontate tre volte in partite ufficiali, con un bilancio di gol di 3 a 2 per il Platense. La media dei gol nel primo tempo è stata di 1,33, mentre nel secondo tempo è scesa a 0,33, per una media complessiva di 1,67 reti a partita. I dati suggeriscono un equilibrio generale tra le squadre, con le migliori occasioni che arrivano prevalentemente nella prima frazione di gioco.