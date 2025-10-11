Rieti-Cento: diretta TV e streaming LIVE del match

Palla a due alle ore 17:00 tra Rieti e Cento per la Serie A2 di basket

Michele Massa 11 ottobre 2025 (modifica il 12 ottobre 2025 | 02:18)

Il momento delle due squadre — Le due squadre, Real Sebastiani Rieti e Benedetto XIV Cento, si sono affrontate solo in tre incontri ufficiali finora. Nella bilancia dei confronti diretti, sono i padroni di casa ad avere la meglio, con 3 vittorie (inclusa una ottenuta nei tempi supplementari), mentre gli ospiti non sono riusciti a vincere nemmeno una volta. Guardando alle statistiche dei punteggi, Real Sebastiani Rieti ha mostrato una solida performance, con un punteggio medio di 73 nel primo tempo e 67 nel secondo tempo, per un totale di 140 punti medi per partita.

Per quanto riguarda la stagione in corso, Real Sebastiani Rieti ha disputato 4 partite, raccogliendo 3 vittorie e 1 sconfitta, un rendimento piuttosto positivo. D'altra parte, Benedetto XIV Cento ha affrontato anch'essa 4 partite, con un bilancio di 2 vittorie e 2 sconfitte, dimostrando di essere una squadra che può competere, ma che sta ancora cercando la giusta continuità.

Questo incontro tra le due squadre si preannuncia molto interessante, con Real Sebastiani Rieti che parte con il favore del pronostico, ma Benedetto XIV Cento sicuramente cercherà di interrompere la serie negativa e dimostrare di poter rivaleggiare ai massimi livelli.