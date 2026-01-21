Mercoledì 21 gennaio alle ore 21:00, la RSR Sebastiani Rieti ospita la Dole Basket Rimini in una gara che si preannuncia intensa e spettacolare per la 23ª giornata del campionato di Serie A2 Old Wild West. La Sebastiani arriva all’appuntamento forte di due vittorie consecutive, tra cui il successo al cardiopalma ottenuto a Forlì dopo un overtime, mentre Rimini, nonostante la recente sconfitta interna contro Cremona, resta una delle squadre più competitive della Serie A2, confermandosi un avversario di altissimo livello.
Diretta Tv e Streaming Gratis
Rieti-Rimini: dove vedere la Serie A2 in Streaming e in Tv
Hai tre alternative per guardare in streaming gratis Rieti-Rimini:
Rieti-Rimini: dove vedere la Serie A2 in Streaming e in Tv—
RIETI RIMINI SERIE A2 DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare la sfida di Rieti-Rimini in Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica
Come accedere allo streaming
Qui Rieti—
Rieti punta a sfruttare il fattore campo e la spinta dei propri tifosi, che nelle ultime gare hanno contribuito in maniera decisiva ai successi amarantocelesti. La squadra di coach Franco Ciani sta vivendo un periodo di crescita: il rientro di Mian, la solidità mostrata negli ultimi match e la capacità di esprimere concretezza sia in attacco che in difesa rappresentano segnali incoraggianti.
Qui Rimini—
Rimini, reduce da un passo falso casalingo, vorrà subito riscattarsi e sfruttare l’esperienza e la profondità del roster per mettere in difficoltà gli amarantocelesti. L’equilibrio e la fisicità promettono una partita combattuta, in cui la gestione dei momenti chiave e la capacità di trasformare l’energia del pubblico in concretezza sul campo saranno determinanti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA