Rieti-Rimini: dove vedere la Serie A2 in Streaming e in Tv

Mercoledì 21 gennaio alle ore 21:00, la RSR Sebastiani Rieti ospita la Dole Basket Rimini in una gara che si preannuncia intensa e spettacolare per la 23ª giornata del campionato di Serie A2 Old Wild West. La Sebastiani arriva all’appuntamento forte di due vittorie consecutive, tra cui il successo al cardiopalma ottenuto a Forlì dopo un overtime, mentre Rimini, nonostante la recente sconfitta interna contro Cremona, resta una delle squadre più competitive della Serie A2, confermandosi un avversario di altissimo livello.

Hai tre alternative per guardare in streaming gratis Rieti-Rimini:

    RIETI RIMINI SERIE A2 DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare la sfida di Rieti-Rimini in Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.

    Rieti punta a sfruttare il fattore campo e la spinta dei propri tifosi, che nelle ultime gare hanno contribuito in maniera decisiva ai successi amarantocelesti. La squadra di coach Franco Ciani sta vivendo un periodo di crescita: il rientro di Mian, la solidità mostrata negli ultimi match e la capacità di esprimere concretezza sia in attacco che in difesa rappresentano segnali incoraggianti.

    Rimini, reduce da un passo falso casalingo, vorrà subito riscattarsi e sfruttare l’esperienza e la profondità del roster per mettere in difficoltà gli amarantocelesti. L’equilibrio e la fisicità promettono una partita combattuta, in cui la gestione dei momenti chiave e la capacità di trasformare l’energia del pubblico in concretezza sul campo saranno determinanti.

