Rimini-Ascoli, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis

Come arrivano al match le due squadre

Il Rimini, nonostante sulla carta sembri competitivo, sta affrontando una stagione molto difficile e rischia seriamente la retrocessione. Le incertezze societarie e il rendimento altalenante in campo lo hanno portato all’ultimo posto, con tre vittorie, due pareggi e otto sconfitte, l’ultima contro la Pianese. Il tecnico D’Alesio è comunque soddisfatto dell’atteggiamento della squadra, che mostra energia nonostante il periodo critico. Ora però servono punti veri, anche se l’impegno con l’Ascoli è proibitivo. I marchigiani hanno perso solo una volta in tredici giornate e occupano la terza posizione. A frenarli sono stati soprattutto i pareggi, che li hanno allontanati di cinque punti dalla capolista Ravenna.