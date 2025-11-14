La Serie C non si ferma per la sosta nazionali e propone Rimini-Ascoli, sfida del Girone B in programma sabato 15 novembre alle 17:30. Gli emiliani, ultimi in classifica dopo un’estate complicata, affrontano i marchigiani terzi e in piena lotta per il vertice. I precedenti favoriscono l’Ascoli, anche se lo scorso anno il Rimini vinse entrambi i confronti. Guarda la partita in streaming gratis su Bet 365. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.
Lo streaming live
Rimini-Ascoli, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE
Rimini-Ascoli, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis—
Come arrivano al match le due squadre—
Il Rimini, nonostante sulla carta sembri competitivo, sta affrontando una stagione molto difficile e rischia seriamente la retrocessione. Le incertezze societarie e il rendimento altalenante in campo lo hanno portato all’ultimo posto, con tre vittorie, due pareggi e otto sconfitte, l’ultima contro la Pianese. Il tecnico D’Alesio è comunque soddisfatto dell’atteggiamento della squadra, che mostra energia nonostante il periodo critico. Ora però servono punti veri, anche se l’impegno con l’Ascoli è proibitivo. I marchigiani hanno perso solo una volta in tredici giornate e occupano la terza posizione. A frenarli sono stati soprattutto i pareggi, che li hanno allontanati di cinque punti dalla capolista Ravenna.
Le probabili formazioni di Rimini-Ascoli—
Mister D'Alessio ripropone il 3-5-2, centrocampo folto al servizio della squadra e con due punte di riferimento. Tomei, invece, schiera la sua solita difesa a quattro con un ventaglio offensivo propositivo e dinamico: unica punta, Gori.
Rimini (3-5-2): Vitali; Bellodi,De Vitis, Lepri; Ferrarini, Fiorini, Asmussen, Piccoli, Longobardi; D'Agostini, Capac. Allenatore: D’Alesio.
Ascoli (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Curado, Rizzo, Pagliai; Damiani, Milanese; Silipo, Rizzo Pinna, D’Uffizi; Gori. Allenatore: Tomei.
