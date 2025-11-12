Scopri come seguire il testacoda di Serie C: segui Rimini-Ascoli in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 12 novembre - 21:15

Sabato 15 novembre, alle 17:30, ci sarà il testacoda del Gruppo B di Serie C. A sfidarsi saranno il Rimini, tra le squadre più in difficoltà dell’intero campionato, dato che il suo punteggio è ancora in negativo, e l’Ascoli, dall’alto del suo terzo posto. Scopri dove vedere Rimini-Ascoli in direttastreaming gratis su Bet365.

L’Ascoli è tra le squadre più in forma del girone: nelle ultime cinque partite ha consolidato la sua posizione e adesso tocca stare a vedere Arezzo e Ravenna, uniche squadre che lo guardano dall’alto. Il Rimini invece sta cercando ancora di smaltire la sua penalità di 15 punti: al momento è a -4, con Torres e Perugia rispettivamente a 7 e 8 punti. Nelle ultime tre partite ha raccolto solo un punto è la situazione continua ad essere critica

Dove vedere Rimini-Ascoli in diretta TV e in streaming live — La sfida si potrà seguire in diretta streaming su Bet365, piattaforma che trasmette live i principali eventi calcistici nazionali e internazionali.