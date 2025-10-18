Segui la partita in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare il match, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sulla sfida

Lorenzo Maria Napolitano 18 ottobre 2025 (modifica il 18 ottobre 2025 | 14:02)

Dopo la pausa dovuta agli impegni delle Nazionali, la Juventus Next Gen è pronta a tornare in campo: domani, 19 ottobre alle 14:30, i bianconeri affronteranno il Rimini nella decima giornata del Girone B di Serie C. Reduci da due sconfitte consecutive, i ragazzi di Brambilla cercano riscatto per riavvicinarsi alla zona playoff, mentre i romagnoli — ancora appesantiti dalla penalizzazione di 12 punti — arrivano al match rinvigoriti dal successo di Perugia. Guarda la partita in streaming gratis su Bet 365. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.

Serie C, Rimini-Juventus Next Gen: diretta tv e streaming live del match — Chi si registra su Bet365 può guardare la diretta senza costi aggiuntivi: basta creare un account tramite il link indicato e depositare almeno 5 euro per sbloccare l’accesso alle partite e alle statistiche live.

Un’occasione perfetta per godersi la sfida di tra Rimini e Juventus U23, ovunque ci si trovi e direttamente dal proprio dispositivo. Attivando il conto Bet365 sarà quindi possibile vedere in streaming gratuito il match e vivere tutta l’emozione del match in tempo reale.

Per accedere allo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al proprio conto Bet365;

Avere un saldo attivo o aver effettuato una scommessa nelle ultime 24 ore;

Cercare “Rimini-Juventus Next Gen” nella sezione Live Streaming.

Il momento di forma delle due squadre — Il Rimini ha ritrovato fiducia e solidità nonostante la pesante penalizzazione iniziale. Infatti, sta cercando di scalare posizioni in classifica guadagnando punti uno dopo l'altro. Nelle ultime cinque partite, infatti, ha strappato ben tre vittorie.

La Juventus invece sta portando avanti un campionato altalenante, soprattutto perché in diverse partite alcune disattenzioni difensive hanno compromesso l'andamento del match, portando la squadra a strappare meno punti di quanto avrebbe potuto. Per un’analisi dettagliata di quote, pronostici e statistiche aggiornate sulla partita, puoi consultare il focus dedicato su 123 Scommesse.

Le probabili formazioni di Rimini-Juventus Next Gen — Molto probabilmente la formazione dei romagnoli non cambierà significativamente rispetto all'ultimo match. Ci aspettiamo il solito centrocampo compatto e due punte di riferimento. Qualche pedina, invece, potrebbe cambiare tra le fila della Juventus, per dare una scossa alla squadra dopo le ultime due sconfitte contro Ravenna e Sambenedettese.

RIMINI (3-5-2): Vitali; Lepri, Bassoli, Longobardi; Moray, Leoncini, De Vitis, Piccoli, Falasco; Capac, D’Agostini. All. D’Alesio.

JUVENTUS NEXT GEN (3-5-2): Mangiapoco; Brugarello, F. Scaglia, Turicchia; Turco, Owusu, Faticanti, Cudrig, Puczka; Deme, Guerra. All. Brambilla.

