Il Rio Ave ospita lo Sporting all’Estadio do Rio Ave FC di Vila do Conde nella 33ª giornata di Liga Portugal in una sfida che vede i biancoverdi nettamente favoriti. La formazione di Sotiris Sylaidopoulos, dodicesima in classifica con 35 punti, attraversa un momento altalenante e nelle ultime tre gare ha raccolto due pareggi contro AVS e Gil Vicente, oltre alla sconfitta per 2-0 contro il Vitória Guimarães. Dall’altra parte lo Sporting di Rui Borges è ancora pienamente in corsa con il Benfica per il secondo posto alle spalle del Porto campione e arriva all’appuntamento dopo il convincente 5-1 rifilato al Vitória nell’ultimo turno, successo che ha interrotto una breve serie negativa caratterizzata dal ko nel derby contro il Benfica e dai pareggi contro AVS e Tondela. Con motivazioni altissime e una qualità tecnica superiore, i Leões puntano a conquistare tre punti fondamentali nella corsa alle prime posizioni del campionatoe. Guarda ora Rio Ave-Sporting GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Rio Ave-Sporting, probabili formazioni

Miszta; Vrousai, Petrasso, Mancha, Abbey; Nikitscher, Ryan; Bezerra, Blesa, Spikic; Monteiro.: Sotiris Sylaidopoulos

Sporting (4-2-3-1): Rui Silva; Quaresma, Debast, Inacio, Araujo; Braganca, Morita; Catamo, Trincao, Goncalves; Luis Suarez. Allenatore: Rui Borges

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