Rio Ave-Sporting: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Liga Portugal su Bet365
Mourinho si prende il Derby Eterno e le telecamere: lo Special One mostra il suo simbolo
Il Rio Ave ospita lo Sporting all’Estadio do Rio Ave FC di Vila do Conde nella 33ª giornata di Liga Portugal in una sfida che vede i biancoverdi nettamente favoriti. La formazione di Sotiris Sylaidopoulos, dodicesima in classifica con 35 punti, attraversa un momento altalenante e nelle ultime tre gare ha raccolto due pareggi contro AVS e Gil Vicente, oltre alla sconfitta per 2-0 contro il Vitória Guimarães. Dall’altra parte lo Sporting di Rui Borges è ancora pienamente in corsa con il Benfica per il secondo posto alle spalle del Porto campione e arriva all’appuntamento dopo il convincente 5-1 rifilato al Vitória nell’ultimo turno, successo che ha interrotto una breve serie negativa caratterizzata dal ko nel derby contro il Benfica e dai pareggi contro AVS e Tondela. Con motivazioni altissime e una qualità tecnica superiore, i Leões puntano a conquistare tre punti fondamentali nella corsa alle prime posizioni del campionatoe. Guarda ora Rio Ave-Sporting GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365
Rio Ave-Sporting: dove vedere la Liga Portugal in Streaming e in TvRIO AVE SPORTING LISBONA LIGA PORTUGAL DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Bet365: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare la sfida tra Rio Ave e Sporting Lisbona in Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365
Come accedere allo streaming:
- Registrarsi o accedere al conto di Bet365
- Mantenere attivo il conto oppure effettuare una scommessa
- Cercare Rio Ave-Sporting nel palinsesto Live
SCOPRI IL PRONOSTICO SU 123SCOMMESSE
Rio Ave-Sporting, probabili formazioniRio Ave (4-2-3-1): Miszta; Vrousai, Petrasso, Mancha, Abbey; Nikitscher, Ryan; Bezerra, Blesa, Spikic; Monteiro. Allenatore: Sotiris Sylaidopoulos
Sporting (4-2-3-1): Rui Silva; Quaresma, Debast, Inacio, Araujo; Braganca, Morita; Catamo, Trincao, Goncalves; Luis Suarez. Allenatore: Rui Borges
Guarda ora Rio Ave-Sporting GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365
© RIPRODUZIONE RISERVATA