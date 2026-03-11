Rio Cuarto-Belgrano: probabili formazioni e streaming gratis

La partita tra Estudiantes Río Cuarto e Belgrano, valida per la Primera División argentina, si giocherà il 13 marzo 2026 alle ore 00:15 allo stadio Antonio Candini di Río Cuarto

Stefano Sorce 11 marzo - 15:48

Un confronto tra squadre con ambizioni opposte anima il prossimo turno della Primera División argentina. All’Antonio Candini Stadium di Río Cuarto, Rio Cuarto-Belgrano si affrontano nella notte tra il 12 e il 13 marzo 2026 alle ore 00:15, in una partita che potrebbe pesare molto nella corsa alle posizioni alte del Gruppo B.

Il momento delle due squadre — L’Estudiantes Río Cuarto sta vivendo una stagione complicata e fatica soprattutto in fase offensiva. La squadra guidata da Iván Delfino arriva da una sconfitta 0-1 contro il Sarmiento Junín, un risultato che ha evidenziato ancora una volta le difficoltà nel creare occasioni da gol. Nelle ultime cinque partite l’Estudiantes ha segnato soltanto due reti, mentre nelle quattro gare casalinghe più recenti è riuscito a trovare la via del gol appena una volta. Nonostante questo, la squadra mantiene un discreto equilibrio difensivo e spesso riesce a restare in partita grazie a una buona organizzazione.

Diverso il momento del Belgrano, che occupa le zone alte della classifica del gruppo e arriva alla sfida con maggiore fiducia. La squadra allenata da Ricardo Zielinski ha raccolto risultati importanti nelle ultime settimane, dimostrando solidità difensiva e qualità nelle ripartenze. Tra i protagonisti della stagione spicca Franco Vázquez, trequartista capace di incidere sia con i gol che con gli assist. Insieme a lui anche Emiliano Rigoni rappresenta una minaccia costante per le difese avversarie.

Probabili formazioni di Rio Cuarto-Belgrano — L’Estudiantes Río Cuarto dovrebbe scendere in campo con il 4-2-3-1, con Lastra tra i pali; difesa composta da Maffini, Ojeda, Antonini e Valenti. In mediana Talpone e Romero, mentre sulla trequarti González, Rosané e Alanis supporteranno l’unica punta Bajamich.

Il Belgrano dovrebbe rispondere con un 4-2-3-1, con Cardozo in porta; linea difensiva composta da López, Maldonado, Spörle e Morales. A centrocampo Longo e Zelarayán, mentre González Metilli, Sánchez e Vázquez agiranno alle spalle dell’attaccante Rigoni.

Estudiantes Río Cuarto (4-2-3-1): Lastra; Maffini, Ojeda, Antonini, Valenti; Talpone, Romero; González, Rosané, Alanis; Bajamich.

Belgrano (4-2-3-1): Cardozo; López, Maldonado, Spörle, Morales; Longo, Zelarayán; González Metilli, Sánchez, Vázquez; Rigoni.

