Rio Cuarto-Rivadavia: lo streaming gratis del match

Estudiantes de Río Cuarto–Independiente Rivadavia: orario, diretta tv e analisi

Stefano Sorce 8 febbraio 2026 (modifica il 8 febbraio 2026 | 23:31)

Lo Stadio Antonio Candini ospita una sfida dal forte contrasto emotivo e tecnico. Nella Liga Profesional de Fútbol, Rio Cuarto-Rivadavia si incontrano in una partita in programma lunedì 9 febbraio alle ore 23.00, che mette di fronte una squadra ancora in cerca di certezze e un’altra lanciata a pieni giri in questo avvio di stagione.

Il momento delle due squadre — L’inizio di stagione dell’Estudiantes de Rio Cuarto è stato complicato. Un solo punto raccolto nelle prime tre giornate, frutto del pareggio casalingo contro l’Argentinos Juniors, mentre le sconfitte con Banfield e Tigre hanno lasciato la squadra nella parte bassa della classifica. Nonostante i risultati, il dato che tiene vivo l’ottimismo è il rendimento interno: l’Estudiantes non perde in 19 delle ultime 20 partite giocate in casa, confermandosi una squadra difficile da superare davanti al proprio pubblico. Le gare sono spesso molto bloccate, con Under 3.5 in 25 partite consecutive e un primo tempo quasi sempre chiuso, come dimostra la striscia di match senza sconfitte prima dell’intervallo.

Momento diametralmente opposto per l’Independiente Rivadavia, che arriva a questa trasferta con un percorso perfetto. Tre vittorie su tre in campionato, tutte per 2-1 contro Atlético Tucumán, Huracán e Sarmiento, che valgono il primo posto in classifica e lo status di squadra da battere. La fiducia degli ospiti è ulteriormente cresciuta grazie al successo in Copa Argentina, dove hanno iniziato la difesa del titolo con un netto 2-0 sull’Estudiantes de Buenos Aires. Nelle ultime cinque partite ufficiali sono arrivate cinque vittorie, con una media di 2 gol segnati e appena 0,6 subiti: numeri che raccontano una squadra equilibrata e cinica.

