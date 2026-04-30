Quando una squadra sta bene davvero, lo capisci da come gestisce le partite prima ancora del risultato. Independiente Rivadavia–Deportivo La Guaira, in programma 1 maggio 2026 alle ore 00:00, mette di fronte due realtà solide, ma con identità molto diverse. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI RIVADAVIA-LA GUAIRA CLICCA SU BET365

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Momento delle due squadre

L’Independiente Rivadavia è una delle squadre più in forma del momento. Non è solo una questione di risultati, ma di continuità: segna con facilità, concede poco e soprattutto dà sempre la sensazione di avere il controllo. Il 5-1 nell’ultima uscita è stato un segnale forte, non tanto per il punteggio, quanto per la facilità con cui è arrivato. In Libertadores, poi, il percorso è perfetto: due partite, due vittorie, primo posto nel girone. E in casa il rendimento alza ancora il livello.

Il Deportivo La Guaira, però, non è da sottovalutare. È una squadra difficile da affrontare, organizzata, che non concede molto e che sa stare dentro la partita anche quando soffre. I numeri parlano di una lunga imbattibilità e di un approccio molto prudente, soprattutto nei primi tempi. Il problema? Segna poco. E contro una squadra così in fiducia può pesare.

Le probabili formazioni di Independiente Rivadavia–Deportivo La Guaira

L’Independiente Rivadavia dovrebbe affidarsi ad Arce tra i pali, con una difesa composta da Asis, Studer, Recalde e Sánchez, chiamati a dare solidità ma anche uscita pulita dal basso. In mezzo al campo, Tonetto e Ortíz avranno il compito di gestire ritmo e recupero palla, mentre sulla trequarti si muoveranno Villa, Ham e Romero, giocatori capaci di accendere la partita con qualità e inserimenti. Davanti, riferimento offensivo Victorio, pronto a sfruttare gli spazi.

Il Deportivo La Guaira risponde con Olses in porta, protetto da una linea difensiva formata da Flores, La Mantia, Velásquez e Pernía. A centrocampo, struttura più bloccata con Cova, Meza e Hernández, chiamati a schermare e ripartire, mentre sugli esterni si cerca equilibrio tra fase difensiva e transizioni. In avanti, coppia composta da Figuera e Flores, con il compito di tenere palla e provare a sfruttare le poche occasioni concesse.

Independiente Rivadavia (4-2-3-1): Arce; Asis, Studer, Recalde, Sánchez; Tonetto, Ortíz; Villa, Ham, Romero; Victorio.

Deportivo La Guaira (4-4-2): Olses; Flores, La Mantia, Velásquez, Pernía; Cova, Meza, Hernández, Flores; Figuera, Flores.

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